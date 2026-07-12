하이원리조트, 강원 마이스 경쟁력 높인다…IMWA 2026 국제학술대회 성공 개최

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하이원리조트가 강원도 마이스 경쟁력 강화에 힘을 보태고 있다.

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12일 강원랜드에 따르면 최근 하이원리조트는 '국제광산수협회(IMWA) 2026 국제학술대회'를 성공적으로 개최했다. IMWA는 광산수 및 광해 분야의 연구와 기술 교류를 위해 전 세계 전문가들이 참여하는 국제 학술단체다. 지난 5일부터 10일까지 정선 하이원리조트에서 열린 이번 학술대회에는 44개국 400여 명의 광산수·광해·환경·수자원 분야 전문가와 연구자, 정부기관 및 산업계 관계자가 참석해 최신 연구성과를 공유하고 국제 협력 방안을 논의했다.

하이원리조트는 이번 행사를 통해 국제회의 개최에 필요한 최첨단 시설과 안정적인 운영 역량, 참가자 중심의 맞춤형 서비스 등 글로벌 복합리조트로서 갖춰야 할 경쟁력을 세계 각국 참가자들에게 선보였다. 대규모 국제행사를 위한 컨벤션 시설, 숙박, 식음, 레저 콘텐츠를 한 곳에서 제공할 수 있는 시설 인프라를 바탕으로 참가자들의 만족도를 높였다. 한국관광공사 데이터랩 분석 결과 이번 대회 개최를 통해 약 11억 원의 생산유발효과와 2억 5000만 원의 소득유발효과, 4억 6,000만 원의 부가가치 유발효과가 발생할 것으로 전망됐다.

남한규 강원랜드 대표이사직무대행은 "하이원리조트는 자연과 휴양, 비즈니스 기능이 결합된 대한민국 대표 복합리조트로서 국제 규모의 MICE 행사를 성공적으로 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있다"며 "IMWA 국제학술대회 개최를 계기로 글로벌 고객과 국제행사를 유치하는 경쟁력 있는 플랫폼으로 지속 성장해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com