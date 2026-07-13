350만명 추적 연구…"흡연, 젊은 성인의 지방간 위험 최대 1.5배↑"

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[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 가정의학과 신현영 교수와 이대서울병원 첨단의생명연구원 지용호 교수 공동 연구팀은 최근 흡연하는 젊은 성인에게서 지방간 발생 위험이 증가한다는 대규모 연구 결과를 발표했다.

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연구팀은 국민건강보험공단 빅데이터 분석을 통해 2004년부터 2007년까지 건강검진을 받은 20세에서 39세의 한국 성인 349만 6144명(남성 61.97%, 여성 38.03%)을 대상으로 2022년까지 지방간 발생을 추적 관찰했다. 지방간 여부는 체질량지수, 허리둘레, 중성지방, 감마글루타밀전이효소(Gamma-Glutamyl Transferase) 값을 종합해 산출하는 지방간 지수 (Fatty Liver Index)를 활용, 평가했다.

지방간 지수는 0에서 100까지의 점수로 매겨지며, 30 미만은 지방간 가능성이 낮은 구간, 30~59는 판정이 애매한 중간 구간, 60 이상은 지방간이 실제로 있을 가능성이 높은 것으로 판단되는 구간을 의미한다.

연구결과 남성의 경우 하루 20개비 이상의 흡연하는 경우 지방간 지수 60 이상 구간에 해당할 위험이 41% 높았고, 10~19년 동안의 흡연은 15% 지방간 위험이 증가했다. 여성의 경우 94.4%가 비흡연자로 흡연율 자체는 남성보다 현저히 낮았으나, 흡연 기간 10~19년군에서 지방간 지수 60 이상의 위험은 55%로 남성보다 더 큰 폭으로 상승했다.

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이러한 연관성은 체질량지수 25 미만이거나 하루 알코올 섭취량 25g 미만인 집단에서 더 뚜렷하게 나타났으며, 반대로 비만이거나 음주량이 많은 집단에서는 연관성이 약화되는 현상이 관찰됐다.

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연구팀은 흡연이 인슐린 저항성을 악화시키고, 지질대사를 교란시켜 간 내 지방 축적을 촉진할 수 있다고 설명했다. 흡연으로 인한 전신 염증, 산화 스트레스, 조직 저산소증 등이 지방간 발생과 진행에 복합적으로 관여하는 것으로 알려져 있기 때문이다. 또한 흡연이 내장지방 분포에 영향을 주고 담배의 니코틴 성분으로 인한 교감신경 자극이 지방간과 간섬유화의 생성을 가속할 수 있음을 설명했다.

다만 연구팀은 이번 연구가 자기보고 방식의 흡연량 조사와 기저시점 단일 측정에 기반한 만큼, 흡연 행태 변화나 과소보고 가능성 등의 한계가 있다고 밝혔다.

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이번 결과는 기존에 알려진 흡연-간질환 연관성과도 맥을 같이 하는 것으로 보인다. 흡연은 대사성 간질환 뿐 아니라 간암에서도 유의한 인자인 것으로 알려져 있으며, 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer)는 술과 함께 흡연도 간암의 1군 발암 요인으로 분류하고 있다.

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질병관리청에서 2023년 발간한 '담배폐해앎' 자료에 따르면 흡연자는 비흡연자에 비해 간암 사망 위험이 약 1.5배 증가하는 것으로 확인됐으며, 81개 역학 연구를 종합한 메타분석에서도 현재 흡연자의 간암 발생 위험은 비흡연자 대비 55%, 중증 흡연자의 경우 90%까지 높아지는 것으로 보고됐다. 흡연은 비만·음주와 상승효과를 일으켜 간암 위험을 더욱 높이는 것으로 나타났으며, 금연 기간이 20년 이상 경과한 시점에 비로소 간암 위험이 비흡연자 수준으로 낮아지는 것으로 확인됐다.

신현영 교수는 "흡연은 비만이나 음주 여부와 독립적으로 젊은 성인의 지방간 발생 위험을 높이는 것으로 확인됐다"며 "연구 결과를 토대로 추후 국민 건강 증진을 위한 금연정책 수립을 강화하는데 있어 근거 자료로 활용될 것으로 기대된다"고 말했다.

지용호 교수는 "건강한 성인을 대상으로 공단 검진 데이터 전수 분석에 본 연구의 의의가 있다"며, "젊은 시절 흡연 예방과 금연 전략을 실천한다면 대사성 간질환 예방에 도움이 될 것으로 기대된다"고 전했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 소화기·간장학 분야 국제학술지 'Journal of Gastroenterology and Hepatology'에 최근 게재됐다. 공동저자로는 이선주 국민건강보험공단 NHIS인공지능실 부연구위원과 천호수 이대서울병원 소화기내과 교수가 참여했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com