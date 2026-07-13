'470만 고객 편의성 확대' 롯데호텔앤리조트, 호텔-리조트 홈페이지 통합

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롯데호텔앤리조트가 호텔과 리조트 홈페이지를 통합한다. 한 곳에서 모든 서비스를 이용할 수 있도록 하는 등 고객 편의성에 초점을 맞췄다. 롯데호텔앤리조트는 서울, 부산, 제주, 속초, 부여, 김해 등의 국내 25개와 뉴욕, 시애틀, 하노이, 호찌민 등 해외 주요 도시 15개 등 국내외 총 40개 호텔과 리조트를 운영하고 있다. 여행별, 유형별, 구성원 등에 따른 다양한 니즈를 반영한 선택의 폭도 넓어질 전망이다.

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13일 롯데호텔앤리조트에 따르면 호텔과 리조트 홈페이지 통합은 롯데호텔 리워즈 회원 약 380만 명과 리조트 통합멤버십 회원 약 90만 명을 하나의 회원 서비스로 연결해 약 470만 회원의 이용 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 하나의 계정으로 로그인해 예약부터 다양한 서비스를 이용할 수 있다. 신용카드와 L.POINT, 롯데호텔 리워즈 포인트를 함께 사용할 수 있는 복합 결제 서비스도 도입해 결제 편의성도 높였다.

롯데호텔앤리조트는 디지털 혁신과 회원 서비스 강화를 바탕으로 회원 혜택을 꾸준히 확대하는 등 고객 접점을 넓혀왔다. 이를 바탕으로 지난해 10월 국내 호텔 브랜드 최초로 리워즈 회원 300만 명을 돌파했다. 호텔과 리조트 통합 홈페이지를 고객과 브랜드를 연결하는 통합 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이라는 게 롯데호텔앤리조트의 설명이다.

롯데호텔앤리조트는 홈페이지 통합을 기념한 객실 프로모션도 선보인다. 속초, 부여, 김해 리조트 등의 객실을 최대 20% 할인된 가격에 이용할 수 있도록 했다. 판매 기간은 7월 13일부터 8월 31일까지며, 투숙 기간은 10월 31일까지다.

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롯데호텔앤리조트 관계자는 "호텔과 리조트의 홈페이지 통합은 호텔과 리조트의 다양한 정보를 한곳에서 쉽고 직관적으로 확인하고, 필요한 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 고객 경험을 개선하는 데 중점을 뒀다"며 "고객 맞춤형 서비스를 지속 확대하고, 공식 홈페이지를 고객과 브랜드를 연결하는 핵심 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com