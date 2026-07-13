바캉스? 홈캉스?…여름 휴가 성수기 앞두고 유통업계, 다양한 시즌 행사 진행

7말8초 여름 휴가 성수기를 앞두고 유통업계에서 쇼핑과 여행 혜택을 포함한 다양한 바캉스 시즌 행사가 진행 중이다.

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최근 휴가 트렌드가 야외로 떠나는 '바캉스'와 집에서 쉬는 '홈캉스'로 양분화됨에 따라 맞춤형 행사를 기획이 이어지는 모양새다.

패션 플랫폼 W컨셉이 최근 2주간(6월 26일~7월 8일) 매출을 분석한 결과, 전년 동기 대비 바캉스 용품 30%, 홈캉스 용품이 40% 증가하며 양극화된 수요가 뚜렷하게 나타났다. 바캉스 품목으로는 보스턴백 등 가방 140%, 기내용 캐리어 20%, 수영복 30%, 여름 신발 15%, 선케어 화장품 90% 증가했고, 최근 상품을 확대한 간편식 및 주류는 60배로 늘었다. 홈캉스 상품으로는 라운지웨어 21%, 여름 침구류 70%, 제습기·선풍기 등 가전 50%, 커피·간식 등 푸드가 315% 증가했다.

◇W컨셉의 휴가 취향 맞춤 상품 추천 행사 '트래블버디'. 사진제공=W컨셉

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W컨셉은 이에 맞춰 오는 21일까지 휴가 큐레이션 행사 '트래블버디' 행사를 열고 최대 30% 할인쿠폰 등을 발급한다. 휴양지에서 입기 좋은 스윔웨어, 샌들, 여행용품 및 캐리어를 비롯해 홈캉스족을 위한 푸드, 홈웨어, 여름침구, 가전, 커피머신 등을 만나볼 수 있다. 리드볼트, 코랄리크, 라메레이, 샘디마쉬, 하겐다즈, 네스프레소 등 총 200여 개 브랜드가 참여하며, 24시간 브랜드 세일, 트래블 에센셜 특가, 월수금 패션·잡화 쇼핑데이, 라이프·뷰티 브랜드데이 등 다양한 프로모션도 선보인다.

◇ '쇼핑 익스프레스-쓱 썸머 체크인'. 사진제공=SSG닷컴

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SSG닷컴은 오는 19일까지 '쇼핑 익스프레스-쓱 썸머 체크인'을 진행한다.

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패션, 뷰티, 가전 등 바캉스 필수 상품을 할인 판매하는 이번 행사에서는 대표적으로 H&M 여름 시즌오프 상품을 최대 70% 할인한다. 나이키 여름 스포츠웨어와 포레오 클렌징 기기는 각각 최대 50%, 위닉스 제습기는 최대 29% 할인된 특가에 선보인다. 바이레도 차량용 디퓨저 신상품은 쓱닷컴에서 선출시한다.

신세계몰·신세계백화점몰 상품에 즉시 사용할 수 있는 7% 상품 쿠폰도 무제한 제공한다. 행사카드로 결제 시 최대 10만원 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

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여행 전문관에서는 '썸머 트립위크'가 열린다. 국제선 항공권은 최대 10만원 할인한다. 국내외 숙박과 패키지, 투어 상품은 최대 7%+7% 더블 할인 혜택을 선착순 제공한다. 해외 호텔은 최대 20만원 할인하며, 렌터카 할인 쿠폰과 주유권 증정 혜택도 준비했다.

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카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'도 오는 27일까지 약 5700개 스토어가 참여해 여름 대표 상품을 최대 89% 할인가에 판매하는 '서머 시즌오프'를 진행한다.

19일까지 진행되는 1주차에는 '바캉스 피크'를 테마로 휴가 및 페스티벌 관련 상품을 마련했으며, 이어지는 2주차(20일~27일)에는 '시즌오프 피크' 테마에 맞춰 S/S(봄·여름) 시즌 인기 상품을 보다 합리적인 가격에 선보인다. 프로모션 전 기간 사용 가능한 최대 17% 무제한 쿠폰팩(10%, 14%, 17%)과 '카테고리 쿠폰(브랜드 패션/뷰티/라이프)'을 전 고객에게 제공하며, 3일마다 업데이트되는 '30% 릴레이 할인 쿠폰'도 받아볼 수 있다. 매일 밤 8시와 자정에는 각각 2천 포인트와 '5% 중복 쿠폰'을 선착순으로 증정한다. 더불어 '최저가 도전', '트렌드 키워드', '시즌 코어 아이템' 등 가격 혜택은 물론 시즌 트렌드까지 한눈에 살펴볼 수 있는 다양한 코너도 운영한다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com