나스(NARS), ‘인세이셔블 리퀴드 블러쉬' 출시 기념 팝업스토어 오픈

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나스(NARS)가 '인세이셔블리퀴드블러쉬(INSATIABLE LIQUID BLUSH)' 출시를 기념해 오는 7월 11일 무신사메가스토어 성수에서 팝업스토어를 오픈했다.

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이번 팝업스토어는 신제품'인세이셔블리퀴드블러쉬'를 직접 체험할 수 있도록 마련됐다.나스의아이코닉하고레전더리한블러쉬를리퀴드제형으로 새롭게 재해석한 이번 신제품과 함께, 나스만의메이크업 아티스트리 감성을 오프라인에서 경험할 수 있는 것이 특징이다. 제품 테스트는 물론 다양한 참여형콘텐츠와 특별한 구매 혜택까지 더해져 방문객들에게 다채로운 브랜드 경험을 선사할 예정이다.

먼저 '리퀴드 컬러 플레이' 존에서는 터치 스크린 키오스크를 통해 자신의 취향에 맞는 컬러를 선택하는 게임을 즐길 수 있다. 이어 '리퀴드블러쉬디스커버리존'에서는 다양한 컬러를 자유롭게 테스트하고 제품을 감각적으로 촬영할 수 있으며, 포토존에서는 브랜드 무드를 담은 인생네컷 촬영을 즐길 수 있다.

또한, 이 세 가지 미션을 모두 완료한 방문객에게는 럭키드로우 이벤트에 참여할 수 있는 기회가 제공된다. 이와 함께 현장에서는 나스 메이크업 아티스트의 전문적인 터치업 메이크업 서비스도 운영된다. 아티스트리 서비스에 참여한 방문객은 나스 메이크업 아티스트의 1:1 맞춤 컨설팅을 통해 자신에게 가장 잘 어울리는 '인세이셔블리퀴드블러쉬' 컬러를 추천받는 것은 물론, 나스만의윤광치크 메이크업 룩을 직접 경험할 수 있다.

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특히 이번 팝업에서는 무신사에서만 만나볼 수 있는 단독 컬러인 '오르가즘 판타지(Orgasm Fantasy)'와 '잇시빗시(Itsy Bitsy)'를 선보이며, 팝업 기간 동안 다양한 구매 프로모션도 진행된다. '인세이셔블리퀴드블러쉬'를구매 고객에게 퍼프를 증정하며, 오프라인에서 제품 1개 구매 시, 미니 지퍼 파우치, 제품 2개 이상 구매 시, '에프터글로우립 오일' 정품을 증정하는 특별 프로모션을 운영한다.

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한편, 나스'인세이셔블리퀴드블러쉬' 출시 기념 팝업스토어는 24일까지 무신사메가스토어 성수 1층(서울 성동구 성수동2가 324-2)에서 진행된다. 오전 11시부터 오후 10시까지 운영되는 이번 팝업에서는 제품 구매는 물론 다양한 체험 프로그램과 이벤트를 즐길 수 있으며, 미션 프로그램은 원활한 운영을 위해 오후 8시까지 참여 가능하다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com