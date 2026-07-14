젝시믹스, ‘무신사 메가스토어 성수’ 입점

Advertisement

Advertisement

글로벌 애슬레저 전문기업 젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 성수동의 새로운 패션·뷰티 랜드마크로 급부상한 '무신사 메가스토어 성수'에 신규 매장을 선보인다.

Advertisement

이번에 젝시믹스가 입점한 '무신사 메가스토어 성수'는 지하 1층부터 지상 4층까지 약 2,000평 규모로 조성된 국내 최대 규모의 오프라인 패션·뷰티 스토어다. 패션과 뷰티, 스포츠, F&B를 결합한 복합 쇼핑 공간으로 약 1,000여 개 브랜드가 입점해 있으며, 성수를 대표하는 새로운 쇼핑 명소로 자리매김하고 있다.

특히 최근 전체 구매 고객의 3분의 2가 외국인일 정도로 글로벌 쇼핑 명소로 급부상하며 트렌드세터와 인바운드 관광객의 필수 코스로 자리매김하고 있다.

젝시믹스는 트렌드 변화에 민감하고 개성을 중시하는 성수동의 지역적 특성과 글로벌 고객층의 유입이 활발한 무신사 메가스토어 성수의 강점을 적극 활용한다는 구상이다.

Advertisement

매장은 스포츠·아웃도어 브랜드가 집약된 4층 '무신사 스포츠(MUSINSA SPORTS)' 존에 자리한다. 같은 층에는 러닝 특화 공간과 스포츠 브랜드, 푸드가든 등이 함께 조성돼 쇼핑과 휴식, 체험을 한 공간에서 즐길 수 있는 것이 특징이다.

Advertisement

젝시믹스 관계자는 "트렌드의 중심지이자 글로벌 패션 성지로 자리 잡은 무신사 메가스토어 성수는 젝시믹스의 차별화된 아이덴티티와 제품력을 국내외 고객에게 알릴 수 있는 최적의 공간"이라며, "앞으로도 오프라인 거점을 지속적으로 확대하고, 단순한 쇼핑을 넘어 건강한 애슬레저 라이프스타일을 유기적으로 경험할 수 있는 다양한 현지 마케팅을 선보이겠다"고 전했다.

한편, 젝시믹스는 무신사 메가스토어 성수점 오픈을 기념해 이달 31일까지 일부 상품을 대상으로 최대 30% 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액에 따라 RX 로고 메쉬 헤드밴드와 서포트핏 무릎보호대 등을 증정하는 오픈 프로모션을 진행한다

전상희 기자 nowater@sportschosun.com