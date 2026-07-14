무신사, 도미노피자와 한정판 컬렉션 출시

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무사가 피자 브랜드 도미노피자와 손을 잡았다.

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이번 컬렉션은 무신사가 선정한 브랜드와의 협업을 통해 단독으로 선보이는 특별 상품임을 인증하는 '무신사 에디션'으로 발매된다. 패션과 다른 산업군의 경계를 넘나드는 새로운 시도로 기획된 이번 상품은 오랜 시간 이어져 온 도미노피자의 글로벌 헤리티지와 아카이브를 무신사만의 감성으로 재해석한 패션 아이템들로 채워졌다.

특히 브랜드의 클래식 로고와 상징적인 디자인 요소를 1990년대 아메리칸 빈티지 분위기로 위트 있게 녹여내고, 실제 피자와 피자 박스, 치즈 등 미식 요소에서 모티브를 얻은 디자인으로 컬렉션의 완성도를 높였다.

양사는 업계 대표 브랜드 간의 만남을 기념해 이종 산업 간의 경계를 허물고, 패션과 미식의 감성을 결합한 다채로운 한정판 상품과 신메뉴를 동시 출시하며 올 여름 소비자들에게 색다른 재미를 선사한다는 계획이다.

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제품 출시와 동시에 도미노피자 매장에서는 이번 협업을 기념한 한정판 신메뉴 '무진장 슈림프 스테이크 피자'를 새롭게 선보인다. 패션 브랜드의 정체성과 도미노피자의 프리미엄 식자재 노하우를 결합한 이색 메뉴로, 시각과 미각을 동시에 만족시키는 컬래버레이션을 완성했다.

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한편 양사는 협업을 기념해 오는 8월 31일까지 프로모션을 진행한다. 행사 기간에 도미노피자의 '무진장 슈림프 스테이크 피자'를 주문한 고객에게는 꽝 없는 무신사 행운 상품권 이벤트를 통해 무신사 온라인 스토어에서 사용할 수 있는 무신사머니 포인트를 최대 100만 원까지 선착순으로 제공한다.

무신사 관계자는 "도미노피자가 가진 고유의 브랜드 유산을 무신사의 시선으로 재해석해 일상 속 맛있는 위트를 더할 수 있는 컬렉션을 완성했다"라며, "패션과 맛의 유쾌한 믹스를 보여주는 이번 한정판 에디션과 협업 메뉴를 통해 온오프라인 스토어와 매장을 아우르는 차별화된 브랜드 경험을 누려보길 바란다"라고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com