칸 사로잡은 '호프' 개봉…현대차, 정호연·스텔라 추격신 비하인드 공개

영화 '호프'에 등장한 현대 스텔라. 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

영화 '호프', 현대 스텔라와 함께한 추격 시퀀스 비하인드 공개. 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

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현대자동차는 후원한 나홍진 감독의 신작 영화 '호프(HOPE)' 개봉에 맞춰 배우 정호연의 액션 연기 준비 과정과 촬영 비하인드를 담은 캐릭터 메이킹 영상 '성애' 편을 15일 공개했다.

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'호프'는 '추격자', '황해', '곡성' 등을 연출한 나홍진 감독이 처음 선보이는 SF 액션 스릴러다. 비무장지대(DMZ) 인근 외딴 마을 호포항을 배경으로 정체불명의 존재와 마주한 사람들의 사투를 그린 작품으로, 제79회 칸국제영화제 경쟁부문에 공식 초청됐다. 월드 프리미어 상영 이후에는 긴 시간 기립박수를 받으며 완성도 높은 연출과 몰입감 있는 액션 시퀀스로 현지 관객들의 호평을 받았다.

이번 메이킹 영상에는 정호연이 영화 촬영을 위해 1종 운전면허를 취득하고 카 스턴트를 준비하는 과정이 담겼다. 정호연은 현대차 헤리티지 모델인 스텔라를 직접 운전하며 드리프트와 J턴 등 고난도 차량 액션을 소화한 경험을 소개하는 한편, 영화의 긴장감을 끌어올린 자동차 추격 장면의 촬영 비하인드와 현장 분위기도 전했다.

현대차가 지원한 스텔라는 영화에서 주인공 범석(황정민)과 성애(정호연)가 타는 경찰차로 등장한다. 단순한 소품을 넘어 추격 시퀀스의 속도감과 리듬을 이끌고 작품의 시대적 정서를 구현하는 핵심 오브제로 활용되며 극의 몰입도를 높였다.

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현대차는 이번 후원이 브랜드 헤리티지와 문화적 가치를 영화 콘텐츠를 통해 자연스럽게 전달하기 위한 전략의 일환이라고 설명했다. 회사는 영화 '호프'를 비롯해 자체 제작 단편영화 '밤낚시', 선댄스영화제 심사위원특별상을 받은 '베드포드 파크' 등 장·단편 영화를 넘나드는 콘텐츠 협업을 이어가며 브랜드와 문화 콘텐츠의 접점을 넓히고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com