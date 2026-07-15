요아정-아티제, 컬래버 홀케이크 선보여…"색다른 디저트 경험 제안"

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요아정이 아티제와 컬래버레이션을 통해 '홀케이크'를 선보인다. 요아정은 최근 이색 메뉴에 대한 관심이 높아진 젊은 소비층 공략을 위해 다양한 유명 브랜드와 협업을 확대하고 있다.

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15일 요아정에 따르면 아티제와 협업해 선보인 메뉴는 '초코에 반한 딸기의 정석 케이크'다. 초코에 반한 딸기의 정석 케이크는 요거트 크림 베이스에 요아정의 벌집꿀과 초코쉘, 그래놀라, 생딸기 등 대표 토핑을 담은 게 특징이다. 초코에 반한 딸기의 정석 케이크는 아티제 매장과 온라인 예약 채널을 통해 한정 수량으로 판매한다. 7월 29일까지 클럽 아티제 회원이라면 15% 할인된 가격에 구매가 할 수 있다.

요아정 관계자는 "아티제와 협업을 요아정의 토핑을 새로운 베이커리 형태로 선보이고, 고객들에게 색다른 디저트 경험을 제안하는 데 초점을 맞췄다"며 "다양한 브랜드와 협업을 통해 고객들에게 새로운 즐거움을 제공, 브랜드 가치를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com