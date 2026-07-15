대한항공, '2026 대한민국 드론·UAM 박람회' 참가…무인기 등 기술 경쟁력 선보여

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대한항공이 2026 대한민국 드론·UAM 박람회에 참가, 차세대 모빌리티 운용 기술 경쟁력을 선보인다고 15일 밝혔다. 대한민국 드론·UAM 박람회는 국내외 드론 및 미래항공교통(UAM) 분야의 최신 기술을 한눈에 볼 수 있는 자리로 주최는 국토교통부와 인천광역시다. 올해는 15일부터 17일까지 인천 연수구 송도컨벤시아에서 진행된다.

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15일 대한항공에 따르면 2026 대한민국 드론·UAM 박람회에서 차세대 AI와 무인기 솔루션, UAM 관제 시스템을 직관적으로 이해할 수 있는 영상 LED 타워를 설치하고 실제 로봇 장비를 배치해 미래 항공 생태계를 구현했다.

지능형 관제 부문에서는 대한항공이 오랜 항공 운송 노하우를 집약해 개발 중인 차세대 모빌리티 운용·관제 솔루션 'ACROSS'를 공개한다. 도심 하늘길의 신호등 역할을 하는 ACROSS는 수많은 UAM 기체들이 충돌 없이 안전하게 운항할 수 있도록 실시간 통제하고 최적 경로를 제공하는 통합 관제 솔루션이다. ACROSS는 앞서 국토교통부가 주관한 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드 챌린지' 1단계와 2단계 실증 사업을 완수하며 안전성과 관제 능력을 검증받았다.

자율형 조종 부문에서는 AI가 조종하는 미래 전투기 개념인 'AI Pilot'과 대한항공이 개발하는 무인기 플랫폼을 선보인다. 스텔스 기능을 갖추고 무리를 지어 비행하는 저피탐 무인 편대기, 미국 방산업체 안두릴(Anduril)과 공동으로 개발하는 프로젝트 비행 시험 기체 등을 전시한다.

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지능형 유지보수(MRO) 부문에서는 로봇과 AI가 항공기를 점검하는 디지털 MRO 체계를 소개한다. 로봇이 촬영한 영상은 클라우드로 실시간 전송돼 AI가 분석하며, 1㎜ 크기의 미세한 결함까지 찾아낼 수 있다.

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대한항공 관계자는 "지속적인 기술 혁신을 바탕으로 미래 대한민국 항공우주산업의 디지털 전환을 선도해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com