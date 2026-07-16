금호석유화학그룹, 2028년까지 '멸종위기종 철새 서식지 개선 프로젝트' 본격 추진

제공=금호석유화학그룹

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금호석유화학그룹이 전남 여수 지역의 생물 다양성 보전과 기후 위기 대응을 위해 '멸종위기종 철새 서식지 개선 프로젝트'를 본격 추진한다.

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이번 프로젝트에는 금호석유화학을 비롯해 금호피앤비화학, 금호미쓰이화학, 금호폴리켐, 금호티앤엘 등 그룹 계열사 5곳이 공동으로 참여한다.

금호석유화학그룹은 기후테크 기업 땡스카본과 협력해 여수 가사리 생태공원 인근 농경지를 대상으로 향후 3년간 총 2억6천만 원을 투입, 습지(무논) 조성 사업을 추진한다.

사업은 1차년도 약 1,200평 규모를 시작으로 2차년도 2,400평, 3차년도에는 최대 3,400평까지 단계적으로 확대할 계획이다.

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여수 사업장 인근은 순천만 습지와 인접한 주요 생태 거점으로, 겨울철 장거리 이동 철새들의 중간 기착지이자 월동지 역할을 해왔다.

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그러나 산업화와 지역 개발이 진행되면서 농경지 면적이 감소해 철새들의 서식 환경이 악화되고 있다는 지적이 이어져 왔다.

이에 금호석유화학그룹은 겨울철 비농번기 농지에 일정 수심의 물을 유지하는 '무논'을 조성해 철새들이 안정적으로 머물고 먹이활동을 할 수 있는 환경을 마련했다.

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무논은 다양한 생물종의 서식처를 제공하는 것은 물론 토양 내 탄소 저장 능력이 뛰어나 생물 다양성 보전과 기후변화 대응을 동시에 실현할 수 있는 생태 복원 방식으로 주목받고 있다.

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조성된 서식지에는 무인 센서카메라 등 첨단 장비를 활용해 철새 개체 수와 서식 환경 변화를 지속적으로 모니터링하고, 축적된 데이터를 기반으로 보다 체계적인 서식지 관리 전략을 마련할 방침이다.

이번 프로젝트는 지역 농민이 직접 운영 주체로 참여한다는 점에서도 의미가 크다.

지역 농가가 겨울철 주 1회 볍씨와 고구마 등 먹이를 공급하며 철새들의 안정적인 먹이활동을 지원하고 있다.

지난 3월에는 금호석유화학 임직원들도 현장 활동에 참여해 생태계 보전 활동을 함께했으며, 회사는 이를 정기적인 사회공헌 프로그램으로 운영해 지속적인 참여를 이어갈 계획이다.

금호석유화학 관계자는 "여수의 생태적 가치를 보존하고 생물 다양성을 지키는 일은 지역 사회와 함께 성장해 온 기업으로서 마땅한 책임"이라며, "앞으로도 진정성 있는 활동을 통해 ESG 경영의 깊이를 더해 가겠다"고 강조했다.

한편 금호석유화학은 과거 멸종 위기를 겪었던 제주 자생종이자 멸종위기 야생식물 2급인 '파초일엽' 210그루를 임직원들이 9개월간 직접 양육한 뒤 자생지 인근 금호제주리조트에 식재하는 등 생물 다양성 보전 활동을 꾸준히 이어오며 기업의 사회적 책임 실천에 앞장서고 있다.