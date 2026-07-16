모기 잡는 AI 초소형 드론 개발…"10대로 축구장 140개 면적 방제 가능"

사진출처=Tornyol

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[스포츠조선 장종호 기자] 살충제를 뿌리지 않고도 모기 등 곤충을 공중에서 직접 잡는 인공지능(AI) 기반 초소형 드론이 공개돼 화제다.

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향후 모기 매개 감염병 방제 방식에 새로운 대안이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

덱서토 등 외신들에 따르면 미국의 스타트업 토니올(Tornyol)은 AI 기반 초소형 드론을 이용해 모기를 자동으로 탐지하고 추적·제거하는 기술을 개발하고 있다고 밝혔다. 회사는 기존 화학 살충 방식보다 모기 방제 비용을 최대 100분의 1 수준으로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

공동 창업자인 알렉스 투생은 14일 SNS를 통해 회사의 첫 번째 '공대공 격추(first air-to-air kill)' 시험 영상을 공개했다.

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영상에는 검은 차단막으로 둘러싸인 시험 공간에서 초소형 드론이 날아다니는 나방을 자동으로 추적한 뒤 공중에서 충돌해 잡는 모습이 담겼다. 이번 시험 대상은 모기가 아닌 나방이었고 제한된 환경에서 진행됐지만, 비행 중인 곤충을 자율적으로 식별하고 요격했다는 점에서 기술 개발의 중요한 이정표로 평가된다.

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토니올이 개발 중인 드론은 무게가 약 40g에 불과하다. 스마트폰에 사용되는 마이크와 초음파 센서, 자체 개발한 AI 신호처리 및 제어 소프트웨어를 탑재해 주변 곤충을 탐지한다.

시스템은 초음파를 발사한 뒤 여러 개의 마이크로 반사되는 신호를 분석하는 방식으로 작동한다. 특히 모기의 날갯짓에서 발생하는 고유한 도플러 음향 특성을 분석해 다른 곤충과 구별하고, 향후에는 모기의 종류와 암수까지 식별하는 것을 목표로 하고 있다.

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개발진은 여러 대의 드론이 군집 형태로 협력해 넓은 지역을 순찰하는 방식도 구상하고 있다. 회사는 드론 10대만으로 약 1㎢(30만 2500평)규모의 도시 지역에서 모기를 효과적으로 제거할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 이러한 성능은 아직 실제 야외 환경에서는 검증되지 않았으며, 현재는 연구·개발 단계에 머물러 있다.

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전문가들은 기술이 상용화될 경우 살충제 사용을 줄이고 말라리아와 뎅기열 등 모기 매개 감염병 방제에 새로운 수단이 될 가능성이 있지만, 실제 도심 환경에서의 정확도와 안전성, 생태계 영향 등에 대한 추가 검증이 필요하다고 보고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com