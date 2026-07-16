아파트 단지 아이 물고 끌고 가는 개 2마리 '충격'…보호자 맨손으로 막아

아이를 입에 물어서 끌고 가는 개들을 제지하고 있는 보호자. 사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 아파트 단지에서 개 두 마리가 어린아이를 끌며 공격하는 사고가 발생했다. 부상을 입은 아이는 병원에서 치료를 받고 있다.

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샤오샹모닝포스트 등 중국 매체들에 따르면 지난 7일 상하이시 칭푸구의 한 아파트 단지에서 개 물림 사고가 발생했다.

목격자가 촬영한 26초 분량의 영상에는 보호자로 보이는 여성이 바닥에 엎드린 채 아이를 붙잡고 있는 모습이 담겼다.

개 두 마리는 아이를 계속 물고 끌어당겼고, 여성은 몸으로 막아서며 개의 머리를 손으로 여러 차례 때렸지만 개는 쉽게 입을 놓지 않았다.

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사고 당시 현장을 지나던 일부 주민들의 모습도 영상에 담겼다. 한 남성은 잠시 상황을 지켜본 뒤 자리를 떠났고, 또 다른 여성은 개를 쫓아내기 위해 다가가며 구조를 시도했다.

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피해 어린이는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

사고가 발생한 아파트 관리사무소는 두 마리의 개가 인접한 다른 아파트 단지에서 들어온 것으로 추정하고 있다고 밝혔다.

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일부 주민들은 문제의 개들이 다른 장소에서 도망친 뒤 단지 안으로 들어왔으며, 견주가 개를 통제하지 못하는 과정에서 사고가 발생한 것으로 보인다고 주장했다.

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경찰과 관계 당국은 견주의 관리 책임과 사고 발생 경위 등을 포함해 정확한 사건 내용을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com