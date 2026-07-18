여름 '불청객' 초파리 막는 살림 노하우 '5가지'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온과 습도가 높아지는 여름철이면 집 안 곳곳에 초파리가 들끓기 쉽다.

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특히 음식물 쓰레기나 과일 주변에 몰려드는 초파리는 번식 속도도 빨라 한 번 생기면 없애기 쉽지 않다.

초파리는 음식 냄새와 습한 환경에 민감해 작은 생활 습관만 바꿔도 상당 부분 예방할 수 있다. 여름철 초파리를 줄이는 현실적인 살림 노하우를 정리했다.

◇실온에 과일 보관하지 않기

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여름철 가장 흔한 초파리 원인 중 하나는 과하게 익은 과일이다. 특히 바나나, 포도, 복숭아, 망고처럼 당도가 높은 과일은 초파리가 쉽게 몰린다. 과일 껍질이 상했거나 달콤한 냄새가 강하게 나기 시작하면 초파리 유입 가능성이 커진다. 따라서 과일을 사온 뒤 상태를 확인해 빨리 먹거나 냉장 보관하는 것이 좋다. 잘라 놓은 과일은 밀폐 용기에 담아 냉장고에 넣어야 한다.

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◇음식물 쓰레기는 매일 버리기

초파리는 음식물 쓰레기 냄새를 매우 좋아한다. 과일 껍질, 국물 찌꺼기, 커피 찌꺼기, 맥주 캔 등에 남은 발효 냄새만으로도 쉽게 몰려든다. 음식물 쓰레기는 가능한 매일 버리고, 뚜껑 있는 전용 용기에 보관하는 것이 좋다. 국물이나 양념이 흘렀다면 바로 닦아야 한다.

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◇싱크대 배수구 자주 청소

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초파리는 과일뿐 아니라 배수구에서도 번식한다. 싱크대 안쪽에 남은 음식물 찌꺼기와 습기가 초파리 알이 자라기 좋은 환경이 되기 때문이다. 베이킹소다와 식초를 활용해 청소를 한 후 따뜻한 물을 흘려보내면 일부 예방에 도움이 된다.

간혹 '끓는 물을 배수구에 부어주면 효과가 있다'는 주장이 있지만 자칫하면 배관 파이프가 변형될 수 있어 주의해야 한다.

◇음료 캔·배달컵은 바로 헹구기

여름철 자주 마시는 아이스커피, 탄산음료, 버블티 컵도 초파리 원인이 될 수 있다. 컵 바닥에 남은 당분 냄새 때문에 초파리가 몰리기 쉽다.

재활용 쓰레기로 버릴 때엔 물로 한 번 헹구는 것이 좋다. 특히 배달 음료 컵이나 맥주 캔을 실내에 오래 두면 초파리가 급격히 늘어날 수 있다.

◇행주·수세미는 항상 말려두기

초파리는 습한 환경을 좋아한다. 젖은 행주와 수세미, 물 고인 싱크대 주변은 초파리가 머물기 좋은 장소다.

행주와 수세미는 사용 후 햇볕이나 통풍이 잘되는 곳에서 충분히 말리고, 냄새가 나기 시작하면 바로 교체하는 것이 좋다. 환풍기를 자주 돌리거나 창문을 열어 주방 습기를 줄이는 것도 도움이 된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com