2조 7천억원 복권 당첨자, 알고 보니 시장 친동생

사진출처=언스플래쉬, 파워볼

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 복권에서 약 2조 7000억원에 당첨된 초특급 행운아의 신원이 밝혀져 화제다.

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바로 현직 시장의 친동생이었다.

THV11, 뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난해 12월 24일(이하 현지시각) 진행된 파워볼 추첨에서 18억 2000만 달러(약 2조 7100억원)의 당첨금을 거머쥔 주인공은 트레이시 하트윅(Tracy Hartwick)으로 확인됐다. 그는 현재 3선째 노스리틀록 시장을 맡고 있는 테리 하트윅(Terry Hartwick)의 동생이다. 당첨액은 미국 복권 역사상 두 번째로 최고 액수다.

트레이시 하트윅은 지난해 크리스마스이브 아칸소주 캐벗에 있는 한 주유소 겸 편의점에서 30달러어치 파워볼 복권을 구매했다. 그는 '파워 플레이(Power Play)' 옵션을 선택해 모두 10개의 번호 조합을 구입했으며, 첫 번째 조합이 당첨번호인 4, 25, 31, 52, 59와 파워볼 19를 모두 맞추면서 초대형 당첨의 주인공이 됐다.

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그는 올해 1월 5일 당첨금을 수령하면서 일시불 지급 방식을 선택해 약 8억 3490만 달러(약 1조 2400억원)를 받았다. 이후 세금이 공제되면서 실제 수령액은 약 5억 6500만 달러(약 8400억원)였으며, 약 2억1900만 달러는 연방 국세청과 아칸소주 세무당국에 세금으로 납부한 것으로 전해졌다.

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그의 신원이 약 6개월 동안 공개되지 않았던 것은 아칸소주의 복권 당첨자 신원 보호 규정 때문이다. 2021년 제정된 아칸소주 법률에 따르면 공직자 본인이나 공직자의 직계 가족 등 이해관계가 있는 경우에는 익명 보호 기간이 최대 6개월로 제한된다. 일반 복권 당첨자의 경우에는 최대 3년간 신원을 비공개로 유지할 수 있다.

당첨금은 트레이시 하트윅 외에도 일부가 공동 배분됐다. 그의 또 다른 형제인 티머시 하트윅이 일부를 받았고, 나머지 일부는 신원이 공개되지 않은 제3자가 수령한 것으로 알려졌다.

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이번 복권 당첨과 관련해 테리 하트윅 시장 측은 별도의 입장을 내놓지 않았다고 현지 방송은 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com