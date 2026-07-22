"폐결핵 환자, 알부민 수치 낮으면 중환자실 위험 18배↑"

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[스포츠조선 장종호 기자] 입원 초기 혈액검사로 폐결핵 환자의 중환자실 전원 위험을 예측할 수 있다는 연구결과가 나왔다.

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결핵은 국내에서 매년 약 1만 5000명의 신규 환자가 발생하는 주요 감염병이다. 대부분 외래나 병동에서 치료를 마치지만 일부는 상태가 급격히 악화돼 중환자실 치료가 필요해질 수도 있다. 중환자실 치료가 필요한 중증화된 폐결핵 환자는 사망 위험이 매우 높고 국내외 연구에서 50~70% 수준의 높은 사망률이 보고된 바 있다.

한림대학교동탄성심병원 호흡기알레르기내과 김정현 교수팀은 '폐결핵으로 입원한 환자에서 중환자 치료 필요성을 예측하는 요인(Factors predicting the need for intensive care in patients admitted for pulmonary TB)' 연구에서 이 같은 사실을 밝혔다.

연구팀은 2013년 7월부터 2017년 3월까지 국내에 입원한 HIV 비감염 폐결핵 환자 623명을 분석했다. 이 가운데 일반병동에서 중환자실로 전원한 32명과, 일반병동 환자 중 나이·성별·CT검사에서 폐 침범 범위가 동일한 55명을 비교했다.

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분석 결과 두 그룹은 CT검사에서 나타나는 영상학적 중증도는 유사했지만, 입원 초 혈액검사 결과에서는 뚜렷한 차이를 보였다.

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입원 초 알부민 수치가 2.0g/dL(데시리터) 미만인 환자는 3.0g/dL 초과 환자에 비해 일반병동에서 중환자실로 옮겨질 위험이 약 17.8배 높았다. 알부민이 2.0~3.0g/dL인 환자에서도 중환자실 전원 위험이 약 7배까지 증가해, 알부민 수치가 낮을수록 입원 기간 중 중환자실 위험이 높아졌다. 알부민은 간에서 만들어지는 혈장 단백질로, 혈중 알부민 수치는 환자의 영양 상태뿐 아니라 전신 염증과 질병 중증도 등 전반적인 건강 상태를 반영한다.

아울러 중환자실로 전원된 환자들의 경과는 매우 나빴다. 이들의 중환자실 재원 기간은 평균 22.5일이었고, 전체 입원 기간은 42.9일로 일반병동군의 18.5일보다 두 배 이상 길었다. 무엇보다 일반병동에서만 치료받은 55명은 모두 생존한 반면, 중환자실로 전원된 32명 가운데 25명(78.1%)이 입원 기간 중 사망했다.

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객담 배양검사에서는 항결핵제를 2개월 투여한 뒤 결핵균이 더 이상 자라지 않는 '음성 전환율'은 일반병동군에서 70.9%였지만, 중환자실 치료군에서는 15.6%에 그쳐 중환자실 환자군의 치료결과가 좋지 않았다.

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김정현 교수는 "폐결핵 환자는 일반 병동에 입원한 이후에도 상태가 급격히 악화돼 중환자 치료를 받을 수 있지만, 이를 조기에 예측할 수 있는 지표는 그동안 충분히 규명되지 않았다"며 "이번 연구를 통해 입원 당시 알부민 수치가 낮을수록 중환자실 전원 위험이 유의하게 증가하는 것을 확인했다"고 말했다.

이어 김 교수는 "알부민 수치는 환자의 영양 상태와 감염으로 인한 전신 염증을 함께 반영하는 지표"라며 "입원 초기부터 알부민 수치를 면밀히 확인하고 저알부민 환자를 고위험군으로 관리한다면 환자 악화에 선제적으로 대응할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 SCIE급 국제학술지 'International Journal of Tuberculosis and Lung Disease'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com