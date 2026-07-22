"팬덤경제 확산…K-POP 아이돌 앨범·협업 상품 매출 급증"

◇GS25에 마련된 앨범 특화존. 사진제공=GS리테일

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최근 고물가 속에서도 좋아하는 연예인이나 캐릭터에는 아낌없이 소비하는 '팬덤경제'가 확산되면서, K-POP 아이돌 관련 매출이 급증한 것으로 나타났다.

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GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 올해 누적 K-POP 아이돌 앨범 및 협업 상품 매출이 협업 초기인 2023년 연간 매출 대비 100배로 성장했다고 22일 밝혔다.

지난 2023년 아이돌 앨범 판매에 돌입한 GS25는 아이돌 컴백 시즌마다 앨범과 특전 구매를 위한 오픈런이 이어지는 등 주요 판매처로 자리잡았다. 컴백 시기에 맞춰 앨범 판매와 동시에 콘셉트를 반영한 협업 상품 출시, 멤버들이 직접 참여한 공동 마케팅까지 진행하는 등 협업 전략을 고도화한 것이 주효했다는 분석이다.

올해 6월 진행한 '보이넥스트도어'와의 협업이 대표적이다. 정규 1집 'HOME' 판매는 물론 아트웍을 활용한 다양한 상품을 선보였는데, 멤버 랜덤씰을 동봉한 빵은 카테고리 매출 1위에 올랐고 멤버 음성이 담긴 골전도 스피커 캔디는 사전예약 물량이 모두 팔렸다. 이달에는 투모로우바이투게더 연준의 신곡 'Ice Cream' 콘셉트를 반영한 아이스크림 2종을 출시했는데, 초도 물량 4만 개가 빠르게 완판됐다. 앞서 지난해 NCT DREAM 정규 5집 발매에 맞춰 출시한 협업 샌드위치는 한정 수량 30만 개 완판을 기록하기도 했다.

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GS25는 아이돌 협업을 통해 상품 주목도와 인지도를 높이고 관련 카테고리 매출 확대는 물론 외국인 고객 유입 효과까지 거두고 있다고 밝혔다. 실제 올해 상반기 아이돌 앨범 매출 가운데 외국인 고객 비중은 70%를 넘어섰다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com