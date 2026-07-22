문체부·관광공사, 제주 동문재래시장서 '스마일 캠페인'…야시장 다회용기 도입도

문화체육관광부와 한국관광공사가 K-콘텐츠로서 전통시장 경쟁력 강화에 나선다. 제주 동문재래시장에서 23일 전통시장 서비스 개선을 위한 '스마일 캠페인'과 친환경 미래시장 선포식을 진행한다.

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22일 문체부에 따르면 이번 행사는 전통시장의 관광 경쟁력 강화를 위해 운영 중인 '케이(K)-관광마켓' 사업의 일환으로 진행된다. 케이-관광마켓은 문체부와 관광공사가 외국인 관광객 유치 가능성과 지역 관광자원 연계성을 고려해 전통시장을 선정하고 관광 콘텐츠 개발과 마케팅 등을 지원하는 사업이다. 동문재래시장은 케이-관광마켓 2기 대상 시장 중 하나다.

스마일 캠페인은 가격 정찰제, 카드 결제, 청결·위생, 친절 등 전통시장 서비스 개선을 목표로 하고 있다. 행사 당일 1만원 이상 구매 영수증을 제시한 방문객 1000명에게는 전통시장 이용권 4000원을 지급한다. 제주특별자치도 새마을회 회원 20명도 현장 안내와 안전 관리에 참여한다. 같은 날 열리는 친환경 미래시장 선포식에서는 동문재래시장이 전국 최초로 상설 야시장에 다회용기 순환 체계를 도입한다. 다회용기는 주문부터 현장 이용, 반납, 세척, 재사용까지 순환 방식으로 운영된다.

행사에는 전국 11개 케이-관광마켓 2기 시장 상인회와 지방자치단체 관계자들이 참석해 다회용기 운영 사례를 살펴보고, 지역 전통시장에 적용 가능한 친환경 운영 방안을 논의할 예정이다.

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강동진 문체부 관광정책관은 "동문재래시장을 비롯한 전통시장이 지역을 대표하는 관광명소로 도약할 수 있도록 상인들의 역량을 강화하고 친환경 경영 등을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com