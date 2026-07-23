뷔와 함께하는 첫 글로벌 캠페인 '마이 패이보릿 진로', 23일 메인 영상 첫 선

◇뷔와 함께한 진로(JINRO) 글로벌 캠페인 마이 패이보릿 진로(My Favorite JINRO) 메인 광고 이미지.. 사진제공=하이트진로

Advertisement

Advertisement

이달 초 소주 수출 통합 브랜드 '진로(JINRO)' 앰배서더로 방탄소년단 멤버 뷔를 선정한 하이트진로가 뷔와 함께하는 글로벌 캠페인 '마이 패이보릿 진로(My Favorite JINRO)'를 공개한다. 23일 메인 광고 공개를 시작으로 디지털 콘텐츠, 소비자 참여형 이벤트, 오프라인 프로모션 등 다양한 마케팅 활동을 순차적으로 전개할 예정이다.

Advertisement

뷔 특유의 카리스마와 위트 있는 매력을 세련된 영상미로 담아낸 메인 광고에서는 파티에 초대받은 뷔가 장소를 착각하는 해프닝이 벌어지고, 두 파티의 모든 멤버들이 뷔와 함께 진로(JINRO)를 즐기는 반전 스토리가 펼쳐진다. 이를 통해 진로(JINRO)가 추구하는 젊고 감각적인 브랜드 이미지와 '사람과 사람을 이어주고 특별한 순간을 만드는 브랜드'라는 메시지를 전달한다.

특히 영상에는 진로(JINRO) 브랜드의 글로벌 확장 방향을 상징하는 요소를 담았다. 극 중 등장하는 객실 번호 306호는 현재 글로벌 시장에서 판매 중인 레귤러 소주 3종과 플레이버 소주 6종을 의미하며, 307호는 플레이버 소주 라인업을 7종 이상으로 확대해 나갈 계획을 상징적으로 표현했다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 "이번 '마이 패이보릿 진로(My Favorite JINRO)' 캠페인은 글로벌 앰배서더 뷔와 함께 진로(JINRO) 브랜드를 전 세계 소비자들에게 보다 친숙하게 알리는 첫 글로벌 캠페인"이라며, "앞으로도 해외 메인스트림 주류 시장 내 영향력을 지속적으로 확대하며, 소비자들과의 접점을 넓혀 글로벌 대표 소주 브랜드로서의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

Advertisement

하이트진로는 뷔가 진로 브랜드가 추구하는 젊고 트렌디한 감성을 자연스럽게 구현할 수 있는 인물로, 브랜드와의 높은 친밀도와 진정성을 바탕으로 소비자들과 공감대를 형성할 것으로 기대하고 있다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com