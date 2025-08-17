'스포츠토토를 더욱 건전하게!’ 소액과 다양한 유형으로 즐기는 프로토 승…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 소액 및 소조합 구매가 가능한 프로토 승부식의 다양한 게임 유형들을 통해 스포츠토토를 더욱 건전하게 즐길 수 있다고 17일 전했다.
한편, 올해 3월 프로야구 개막과 함께 선보인 '야구 전반 상품' 역시 관심을 모으고 있다. 이 게임은 야구 경기의 전반전(5회)까지의 결과만 예측하는 방식으로, 빠른 결과 확인이 가능해 시간 제약이 있는 팬들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 7월부터는 '전반 핸디캡'과 '전반 언더오버'까지 도입을 마쳤다.
'한경기구매'와 '야구 전반 상품' 유형은 빠르게 결과 확인을 원하는 고객은 물론, 스포츠 관전 자체를 즐기는 일반 스포츠팬들도 쉽게 참여할 수 있다는 장점이 있다. 이처럼 스포츠토토의 다양한 게임 유형은 승부 예측의 부담을 낮추는 동시에, 스포츠 자체를 더욱 흥미롭게 즐길 수 있는 방식으로 건전한 이용 문화를 확산시키고 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
