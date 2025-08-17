스포츠조선

'한일수교 60주년 기념' 6년만에 재개한 제4회 VIRTUS 한일교류전 개최

기사입력 2025-08-17 12:31


'한일수교 60주년 기념' 6년만에 재개한 제4회 VIRTUS 한일교류전…

'한일수교 60주년 기념' 6년만에 재개한 제4회 VIRTUS 한일교류전…

'한일수교 60주년 기념' 6년만에 재개한 제4회 VIRTUS 한일교류전…

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 발달장애인 국가대표팀이 일본 도쿄에서 열리는 '제4회 VIRTUS 한일교류전(4th Japan-Korea ID Sports Exchange Program)'에서 열띤 경쟁을 펼치고 있다.

이번 교류전은 한일수교 60주년을 기념하여 개최되는 의미있는 행사로, 코로나19 팬데믹으로 중단됐던 양국 간 스포츠 교류가 2019년 이후 6년만에 처음으로 재개된다는 점에서 의미가 더욱 크다.

15일 출국한 대한민국 선수단은 정양석 SOK 회장이 단장으로 탁구(단식), 농구(5인제), 풋살(5인제) 3개 종목에 참가하며 선수 및 지도자, 임직원 등 총 35명이 참가해 일본 대표팀과 실력을 겨뤘다.

특히 탁구 종목의 경우, 세계 랭킹에 이름을 올린 김영민 임수연 이휘성 최수환 등 실력 있는 한국 선수들이 출전해 국제무대에서 기량을 입증할 좋은 기회가 될 것으로 기대를 모은다. 일본 대표팀 카토 코야, 야마모토 미키코 등 탄탄한 전력을 갖춘 강팀으로 평가받고 있어, 양국 간 박진감 넘치는 경기가 펼쳐질 전망이다.

본 교류전은 발달장애인 선수들의 국제 경쟁력 강화와 기량 향상을 도모하는 것은 물론, 지도자 및 운영진 간의 상호 협력과 정보 교류를 통해 양국 장애인 스포츠의 지속적인 발전을 이끄는 계기가 될 것으로 기대된다. 선수단은 도쿄 도착 후 히가시쿠루메 시청을 방문해 토미타 료마 시장과 환담을 나눴고, 16일부터 이틀간 일본 대표팀과 공식 훈련 및 경기를 진행하고 있다.


'한일수교 60주년 기념' 6년만에 재개한 제4회 VIRTUS 한일교류전…
정양석 스페셜올림픽코리아 회장은 "이번 교류전이 한일 수교 60주년과 맞물려 양국 간 협력과 우호를 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 바란다"면서, "선수들이 국제적 경험을 쌓고 장애인 체육의 저변이 확대되는 전환점이 되기를 기대한다"고 말했다.

풋살 팀의 주장인 이준석은 "어려운 환경 속에서도 포기하지 않고 꾸준히 운동해 이번 대표팀에 선발될 수 있었다"며 "처음 태극마크를 달고 출전하는 만큼, 꼭 이기고 돌아오겠다"고 각오를 밝혔다.

스페셜올림픽코리아는 스페셜올림픽 세계대회를 주관하는 SOI(스페셜올림픽 국제본부)의 한국지부인 동시에 국제지적장애인스포츠연맹인 VIRTUS의 한국지부이다.

VIRTUS(World Intellectual Impairment Sport)는 지적 장애, 자폐 스펙트럼, 다운증후군이 있는 선수들을 위한 국제 엘리트 스포츠 연맹으로 1986년 네덜란드에서 처음 설립되었다. 현재 90개국 이상이 회원으로 가입되어 있으며, 한국은 1990년 가입국이다. VIRTUS는 동·하계를 아울러 15개 스포츠 종목을 운영하고 있으며 7000명 이상의 등록 선수들이 국제 대회에 참가하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

2.

권은비, 24억 건물 1층 카페 개업..2층 매니저 풀옵션 세 ('전참시')

3.

87세 김영옥, 동료 배우와 절교 “나문희는 아냐..농담에 상처”

4.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

5.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

스포츠 많이본뉴스
1.

'적응이 뭐죠?' 손흥민, MLS 첫 선발 경기서 '첫 도움+최고 평점+POTM'!...LAFC, 뉴잉글랜드에 2-0 승''3경기 무승 탈출'

2.

한화 영구결번 레전드도 절레절레 "하주석 오해일뿐…자극하려는 거 아냐" 갑작스런 벤클 → 빠른 사과로 마무리 [창원포커스]

3.

아쉽다 데뷔골! 'MLS 첫 선발' 손흥민, 전반 26분 회심의 슈팅 빗나가...LAFC, 전반 0-0으로 마쳐

4.

"아스널, 이강인과 접촉" 손흥민 떠난 EPL, 새 한국산 ★ 뜨나…맨유도 관심

5.

알고 나니 신기한 일이네...'슈퍼스타' 저지, 354홈런 치는 동안 이 팀 상대 처음이라니

스포츠 많이본뉴스
1.

'적응이 뭐죠?' 손흥민, MLS 첫 선발 경기서 '첫 도움+최고 평점+POTM'!...LAFC, 뉴잉글랜드에 2-0 승''3경기 무승 탈출'

2.

한화 영구결번 레전드도 절레절레 "하주석 오해일뿐…자극하려는 거 아냐" 갑작스런 벤클 → 빠른 사과로 마무리 [창원포커스]

3.

아쉽다 데뷔골! 'MLS 첫 선발' 손흥민, 전반 26분 회심의 슈팅 빗나가...LAFC, 전반 0-0으로 마쳐

4.

"아스널, 이강인과 접촉" 손흥민 떠난 EPL, 새 한국산 ★ 뜨나…맨유도 관심

5.

알고 나니 신기한 일이네...'슈퍼스타' 저지, 354홈런 치는 동안 이 팀 상대 처음이라니

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.