'한일수교 60주년 기념' 6년만에 재개한 제4회 VIRTUS 한일교류전…

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 발달장애인 국가대표팀이 일본 도쿄에서 열리는 '제4회 VIRTUS 한일교류전(4th Japan-Korea ID Sports Exchange Program)'에서 열띤 경쟁을 펼치고 있다.
특히 탁구 종목의 경우, 세계 랭킹에 이름을 올린 김영민 임수연 이휘성 최수환 등 실력 있는 한국 선수들이 출전해 국제무대에서 기량을 입증할 좋은 기회가 될 것으로 기대를 모은다. 일본 대표팀 카토 코야, 야마모토 미키코 등 탄탄한 전력을 갖춘 강팀으로 평가받고 있어, 양국 간 박진감 넘치는 경기가 펼쳐질 전망이다.
본 교류전은 발달장애인 선수들의 국제 경쟁력 강화와 기량 향상을 도모하는 것은 물론, 지도자 및 운영진 간의 상호 협력과 정보 교류를 통해 양국 장애인 스포츠의 지속적인 발전을 이끄는 계기가 될 것으로 기대된다. 선수단은 도쿄 도착 후 히가시쿠루메 시청을 방문해 토미타 료마 시장과 환담을 나눴고, 16일부터 이틀간 일본 대표팀과 공식 훈련 및 경기를 진행하고 있다.
풋살 팀의 주장인 이준석은 "어려운 환경 속에서도 포기하지 않고 꾸준히 운동해 이번 대표팀에 선발될 수 있었다"며 "처음 태극마크를 달고 출전하는 만큼, 꼭 이기고 돌아오겠다"고 각오를 밝혔다.
스페셜올림픽코리아는 스페셜올림픽 세계대회를 주관하는 SOI(스페셜올림픽 국제본부)의 한국지부인 동시에 국제지적장애인스포츠연맹인 VIRTUS의 한국지부이다.
VIRTUS(World Intellectual Impairment Sport)는 지적 장애, 자폐 스펙트럼, 다운증후군이 있는 선수들을 위한 국제 엘리트 스포츠 연맹으로 1986년 네덜란드에서 처음 설립되었다. 현재 90개국 이상이 회원으로 가입되어 있으며, 한국은 1990년 가입국이다. VIRTUS는 동·하계를 아울러 15개 스포츠 종목을 운영하고 있으며 7000명 이상의 등록 선수들이 국제 대회에 참가하고 있다.
