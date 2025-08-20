스포츠조선

'1R 최하위' 휴온스, 2라운드 각성…우리금융캐피탈 꺾고 PBA 팀리그 2R 선두 등극

기사입력 2025-08-20 18:04


승리를 자축하는 휴온스 선수들. 사진제공=PBA

프로당구 PBA 팀리그 1라운드 최하위 휴온스가 우리금융캐피탈을 꺾고 2라운드 선두에 올랐다.

휴온스는 19일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026' 2라운드 대회 3일차서 우리금융캐피탈을 세트스코어 4대2로 제압했다. 승점 3을 획득한 휴온스는 승점 7(2승1패)을 기록, 하나카드(2승1패·승점 6)를 2위로 내리고 선두에 올라섰다.

1라운드에서 단 1승(8패)에 그쳤던 휴온스는 2라운드 들어서 완전히 달라진 모습을 보이고 있다. 1일차서 NH농협카드를 상대로 세트스코어 4대2 승리를 거뒀고, 2일차엔 1라운드 우승팀 하나카드에 3대4로 패배했지만, 승점 1을 획득했다.

휴온스는 이날 2연승을 달리던 우리금융캐피탈을 상대로 1세트(남자복식)에 하비에르 팔라손(스페인)-로빈슨 모랄레스(콜롬비아)가 다비드 사파타(스페인)-엄상필을 상대로 4대11(4이닝)로 패배하며 불안하게 출발했다. 2세트(여자복식)에 출전한 김세연-이신영이 스롱 피아비(캄보디아)-김민영을 상대로 17이닝까지 가는 장기전 끝에 9대7로 이겼고, 3세트(남자단식)에서 최성원이 사파타를 15대10(8이닝)으로 꺾으며 세트스코어 2-1을 만들었다.

휴온스는 이상대-김세연이 출격한 4세트(혼합복식)마저 9-5(8이닝)로 강민구-서한솔을 잡아내며 승리까지 한 세트만 남겨놨다. 5세트(남자단식)에 팔라손이 선지훈에게 6-11(5이닝)로 지며 한 세트를 내줬지만, 차유람이 6세트(여자단식)에 스롱을 9-4(10이닝)로 꺾으며 경기를 마무리했다.

2라운드 들어 부진했던 '강호' SK렌터카와 NH농협카드는 2라운드 첫 승을 신고했다. SK렌터카는 에디 레펀스(벨기에)와 히다 오리에(일본)의 2승 활약을 앞세워 세트스코어 4대0으로 에스와이를 잡았다. NH농협카드는 하림을 세트스코어 4대3으로 제압했다. 세트스코어 3-3 상황에서 7세트(남자단식) NH농협카드의 안토니오 몬테스(스페인)가 응우옌프엉린(베트남)을 11-3(6이닝)으로 돌려세우며 팀에 귀중한 승리를 안겼다. 반면 2라운드 첫 승에 실패한 하림은 3연패 수렁에 빠졌다.

한편 이날 함께 진행된 경기에선 웰컴저축은행이 2승을 홀로 올린 '리더' 다니엘 산체스(스페인)을 앞세워 크라운해태를 세트스코어 4대1로 제압했다. 하이원리조트는 풀세트 접전 끝에 하나카드를 세트스코어 4대3으로 제압하고 2연승을 질주하는 동시에 하나카드의 10연승을 저지했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

