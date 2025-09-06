스포츠조선

'폭력 OUT!씨름 UP!' 스포츠윤리센터X대한씨름협회,지도자-임원 대상 스포츠인권 보호X폭력예방 교육[오피셜]

기사입력 2025-09-06 17:21


'폭력 OUT!씨름 UP!' 스포츠윤리센터X대한씨름협회,지도자-임원 대상…
사진제공=스포츠윤리센터

'폭력 OUT!씨름 UP!' 스포츠윤리센터X대한씨름협회,지도자-임원 대상…
사진제공=스포츠윤리센터

[스포츠조선 전영지 기자]'폭력 OUT! 씨름 UP!'

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터(이사장 박지영)가 3일 대전광역시 대전 인재개발원에서 대한씨름협회 등록 지도자 및 임원 230여명과 함께 스포츠 인권 및 성폭력 폭력 예방 교육을 진행했다.

국민체육진흥법 제18조11에 근거한 이번 교육은 스포츠윤리센터 정혜진 전문강사의 진행으로 스포츠 인권 및 윤리에 대한 개념, 인권침해 예방 및 대처 방안을 주제로 깊이 있는 교육이 이루어졌다.

대한씨름협회 '폭력 근절 및 예방 특별 교육'의 일환으로 진행된 이번 교육에선 스포츠윤리센터를 비롯한 해바라기센터 등 인권침해 대응 기관에 대한 소개 및 상담·신고 절차도 함께 소개했다. 씨름인들은 교육 후 '폭력 없는 지도, 성장하는 선수' '폭력 OUT! 씨름 UP!' '폭력은 순간, 상처는 평생' '신고는 용기, 침묵은 방조' 등의 자체 제작한 피켓을 들고 단체사진을 찍으며 폭력 근절의 강력한 의지를 공표했다.

스포츠윤리센터는 종목별 국가대표 선수단을 대상으로 올해 20회 이상 교육을 진행중이다. 또 비장애인 체육인 대상 실태조사 및 인권보호관 사업 등을 통해 스포츠 인권침해 예방에 적극 나서고 있다.

스포츠윤리센터는 "체육계 폭력은 반드시 근절돼야 한다. 이번 대한씨름협회 대상 폭력 근절 및 예방 특별 교육을 계기로 선수 또는 지도자, 특히 미성년자 학교 운동부 선수의 인권을 철저하게 보호하고 모두가 안전한 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 의지를 밝혔다.

최근 국민적 논란이 된 경북 씨름 지도자의 학생선수 폭행 의혹과 관련해 대한씨름협회는 "이번 교육은 단순 참여 교육이 아니라 우리 씨름이 더욱 건강한 스포츠로 도약하고 선수들의 꿈과 성장을 돕는 스포츠로 나아가기 위한 중요한 과정 중 일부"라면서 "스포츠윤리센터 및 전문 기관과 협력해 폭력 없는 건강한 스포츠 문화를 조성하겠다"는 강력한 의지를 재차 전했다.

스포츠윤리센터가 진행하는 체육인 법정의무교육인 성폭력 등 폭력 예방 교육은 온라인 및 오프라인(현장 교육)을 통해 수강할 수 있다. 또한 '찾아가는 현장 교육'은 스포츠윤리센터 교육 홈페이지 '스포츠 윤리 런'을 통해 신청하면 전문 강사 파견 및 강사비 전액을 지원받을 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

2.

김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

3.

김동성♥인민정, 양육비 논란에 건설현장 해고..겹악재에 "하늘이 시험하는 걸까"

4.

故 대도서관 전처에 쏟아진 위로와 악플 "자책 말길 vs 너 때문"

5.

'180㎝·51㎏' 홍진경, 살이 더 빠졌나..압도적인 슈퍼모델 포스

스포츠 많이본뉴스
1.

몸을 못 가눌 비바람의 습격...'아비규환' 인천, SSG-롯데전 우천 취소 [인천 현장]

2.

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대 변수

3.

'김도영 최종 시즌 아웃' 재검진 결과 기적 없었다…"이렇게 그냥 끝나면 내년도 분명 문제 있어"[창원 현장]

4.

"리베라토도 복귀, 수비도 오케이" 완전체 향하는 한화 타선...18G 스퍼트 힘 좀 써볼까

5.

애국가 부르는데 '방수포' 전개라니! 진풍경 → 잠실 기습폭우로 플레이볼 지연

스포츠 많이본뉴스
1.

몸을 못 가눌 비바람의 습격...'아비규환' 인천, SSG-롯데전 우천 취소 [인천 현장]

2.

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대 변수

3.

'김도영 최종 시즌 아웃' 재검진 결과 기적 없었다…"이렇게 그냥 끝나면 내년도 분명 문제 있어"[창원 현장]

4.

"리베라토도 복귀, 수비도 오케이" 완전체 향하는 한화 타선...18G 스퍼트 힘 좀 써볼까

5.

애국가 부르는데 '방수포' 전개라니! 진풍경 → 잠실 기습폭우로 플레이볼 지연

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.