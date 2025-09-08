스포츠조선

'토종 여제의 위풍당당 귀환' 김가영 라이벌 스롱 피아비 격파, LPBA 4차투어 우승. 통산 16번째 우승 달성

'토종당구여제' 김가영이 7일 열린 2025~2026시즌 LPBA 4차투어에서 우승을 차지 한 뒤 우승 트로피를 들고 기념사진을 찍고 있다. PBA제공

[스포츠조선 이원만 기자] '토조 당구여제' 김가영(42)이 외국인 선수들이 장악한 PBA-LPBA 무대에서 통산 16번째 우승을 차지하며 한국인의 자존심을 세웠다.

김가영은 7일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 2025~2026시즌 4차투어 'SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승에서 투어 3연속 우승을 노리던 '캄보디아 특급' 스롱 피아비(34·우리금융캐피탈)를 세트스코어 4대2(11-9 10-11 11-4 6-11 11-4 11-4)로 꺾고 LPBA 무대 개인통산 16번째 우승을 거머쥐었다.

이로써 김가영은 개막전에 이어 약 2개월만에 4차 투어 우승을 차지하며 시즌 두 번째 우승을 차지했다. 2, 3차 투어에서 연속 우승을 거둔 스롱과 같은 2승째 달성이다. 반면, 김가영에게 패하며 3연속 우승이 좌절된 스롱은 이번 대회 64강서 응우옌호앙옌니(에스와이·베트남)을 상대로 기록한 애버리지 2.273으로 이번 대회 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 웰컴톱랭킹(상금 200만원)상을 받는 데 만족해야 했다.


'토종당구여제' 김가영이 7일 열린 2025~2026시즌 LPBA 4차투어 결승전에서 마지막 샷을 성공하고 우승을 확정한 뒤 큐를 들어올리는 세리머니를 하고 있다. PBA제공
LPBA 최강을 가리는 결승전 답게 경기 초반부터 팽팽한 접전이 펼쳐졌다. 김가영이 앞서가면 스롱이 따라붙는 양상이었다. 뱅킹에서 승리해 선공을 잡은 김가영은 1세트를 9이닝 만에 11-9로 따냈다. 그러자 스롱이 2세트를 11-10으로 아슬아슬하게 따냈다.

김가영은 3세트에 태세를 전환했다. 더 강력한 공격을 퍼부었다. 초구부터 9연속 득점하며 기선을 잡은 김가영은 남은 2이닝에서 2점을 채워 11-4로 순식간에 세트를 따냈다. 이에 자극받은 듯 스롱 역시 4세트에서 9이닝 만에 11-6으로 승리하며 '용호상박' 대결을 이어나갔다.

5세트부터 승부의 흐름이 기울었다. 김가영은 뱅크샷 없이 차근차근 득점을 쌓아나가며 6이닝 만에 11-4로 승리한 뒤 기세를 이어가 6세트 역시 11이닝 만에 11-4로 승리하며 우승을 확정지었다. 김가영은 마지막 득점에 성공한 뒤 큐를 높이 치켜들며 승리의 기쁨을 만끽했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

