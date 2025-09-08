스포츠조선

2025 광주 세계3쿠션당구월드컵 국내예선 8일 광주광역시 개막

기사입력 2025-09-08 12:28


2025 광주 세계3쿠션당구월드컵 국내예선 8일 광주광역시 개막
2025 광주 세계3쿠션당구월드컵 국내예선이 치러지는 광주광역시 국제당구장. 사진제공=대한당구연맹

'2025 광주 세계3쿠션당구월드컵' 출전 티켓을 위한 국내 예선이 8일부터 9일까지 개최된다. 전문선수와 학생부 예선이 개최되며 각각 광주광역시 국제당구장과 신창당구장에서 열린다.

이번 국내예선은 11월 3일 광주광역시 빛고을체육관에서 열리는 '2025 광주 세계3쿠션 당구월드컵' 본선 무대에 오를 한국 대표 선수들을 가리는 중요한 자리다. 대한당구연맹은 일반부 예선에서 8명, 유·청소년부에서 2명, 국내 남자랭킹 5명, 국내 여자랭킹 2명, 광주광역시당구연맹 추천 3명, 그리고 개최국 와일드카드 2명을 선발해 총 22명의 선수를 본선에 진출시킬 계획이다.

특히 여성부와 유·청소년부의 국제대회 출전 기회를 확대하고, 국제대회 경험을 쌓기 위한 목표로 작년 대비 티켓이 한 장씩 추가되어, 여성부와 유·청소년부에 각 2장의 출전티켓이 배정되었다.

국내예선 전문선수 예선 1차리그는 3인 1조 25개조에서의 각 조1위 25명이 2차리그로 진출한다. 2차리그에서는 3인1조 7개조, 2인1조 2개조 중 각조1위 9명과 2위 중 상위 7명이 16강 토너먼트를 통해 승자 8명을 확정한다.

한편, 국내예선 학생부 예선은 3인1조 13개조 중 각조1위 13명과 각조2위 중 상위 3명이 16강 토너먼트에 진출하여 이후 8강, 4강 토너먼트를 거쳐 2명을 확정한다.

국내예선은 SOOP을 통해 전 경기가 생중계되며, 당구 팬들은 광주 현장에서의 치열한 본선 티켓 경쟁을 직접 확인할 수 있다.

대한당구연맹 관계자는 "세계랭킹 1위 조명우 선수를 비롯한 한국의 정상급 선수들이 이미 본선에 직행하는 가운데, 이번 국내예선을 통해 또 다른 실력자들이 기회를 잡게 될 것"이라며 "예선에서부터 수준 높은 경기를 팬들에게 보여드릴 수 있을 것"이라고 전했다.

한편, 오는 11월 광주에서 열리는 본 대회에는 세계랭킹 1위부터 14위까지를 포함한 총 20개국 150여 명의 선수가 출전해 총상금 2억 원과 세계랭킹 포인트 80점을 놓고 경쟁할 예정이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

2.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

3.

'원자현♥' 윤정수, 방송통해 '12세 연하 예비신부' 첫 공개…여친 앞에선 '샤이보이'(조선의 사랑꾼)

4.

최강희, 폐업 헬스장서 만난 6세 연하와 ♥핑크빛 "여기서 보니 멋있어"(푹다행)

5.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

스포츠 많이본뉴스
1.

'어머니의 나라' 택한 카스트로프, 감격의 데뷔 소감+국대부심 폭발! "너무 기쁘다"

2.

"하지 마" 해놓고 줄행랑 안 친 37세 베테랑, 얼음물 세례 뜨겁게 즐겼다 [잠실 현장]

3.

'바람은 낮에 잘 불지 않는다' SF 이정후 두 가지 약점, '낮경기+득점권' 또 드러났다. 세인트루이스전 4타수 무안타, 역전찬스 전부 날렸다

4.

지구 라이벌이 보낸 스파이야? 1318억 쓰고 뒤통수 맞는 LAD, '오타니=마무리'론 급부상

5.

"영원한 선배님, 밝게 웃으며 은퇴하실 수 있도록…" 돌아온 마당쇠의 특별한 사명감, 되살아난 구위→되살아난 가을 희망

스포츠 많이본뉴스
1.

'어머니의 나라' 택한 카스트로프, 감격의 데뷔 소감+국대부심 폭발! "너무 기쁘다"

2.

"하지 마" 해놓고 줄행랑 안 친 37세 베테랑, 얼음물 세례 뜨겁게 즐겼다 [잠실 현장]

3.

'바람은 낮에 잘 불지 않는다' SF 이정후 두 가지 약점, '낮경기+득점권' 또 드러났다. 세인트루이스전 4타수 무안타, 역전찬스 전부 날렸다

4.

지구 라이벌이 보낸 스파이야? 1318억 쓰고 뒤통수 맞는 LAD, '오타니=마무리'론 급부상

5.

"영원한 선배님, 밝게 웃으며 은퇴하실 수 있도록…" 돌아온 마당쇠의 특별한 사명감, 되살아난 구위→되살아난 가을 희망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.