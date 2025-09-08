2025 광주 세계3쿠션당구월드컵 국내예선 8일 광주광역시 개막

|
'2025 광주 세계3쿠션당구월드컵' 출전 티켓을 위한 국내 예선이 8일부터 9일까지 개최된다. 전문선수와 학생부 예선이 개최되며 각각 광주광역시 국제당구장과 신창당구장에서 열린다.
국내예선 전문선수 예선 1차리그는 3인 1조 25개조에서의 각 조1위 25명이 2차리그로 진출한다. 2차리그에서는 3인1조 7개조, 2인1조 2개조 중 각조1위 9명과 2위 중 상위 7명이 16강 토너먼트를 통해 승자 8명을 확정한다.
한편, 국내예선 학생부 예선은 3인1조 13개조 중 각조1위 13명과 각조2위 중 상위 3명이 16강 토너먼트에 진출하여 이후 8강, 4강 토너먼트를 거쳐 2명을 확정한다.
대한당구연맹 관계자는 "세계랭킹 1위 조명우 선수를 비롯한 한국의 정상급 선수들이 이미 본선에 직행하는 가운데, 이번 국내예선을 통해 또 다른 실력자들이 기회를 잡게 될 것"이라며 "예선에서부터 수준 높은 경기를 팬들에게 보여드릴 수 있을 것"이라고 전했다.
한편, 오는 11월 광주에서 열리는 본 대회에는 세계랭킹 1위부터 14위까지를 포함한 총 20개국 150여 명의 선수가 출전해 총상금 2억 원과 세계랭킹 포인트 80점을 놓고 경쟁할 예정이다.
