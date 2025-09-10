스포츠조선

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,고교 꿈나무 장학사업 손잡았다[오피셜]

최종수정 2025-09-10 11:11

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
. 김택수 선수촌장과 (주)태인 이상현 대표

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
대한체육회 태인체육장학금 협약식 단체 사진

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
제35회 태인체육장학금 수여식 단체사진

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회와 ㈜태인이 대한민국 체육 꿈나무 발굴과 지원을 위해 의기투합했다.

대한체육회는 9일 충북 진천국가대표선수촌에서 ㈜태인과 '태인체육장학금 후원 협약식'을 개최했다. 김택수 국가대표선수촌장, 이상현 ㈜태인 대표이사 겸 대한사이클연맹회장(대한체육회 감사)이 참석한 가운데 진행된 협약식에서 양 기관은 대한민국 고교 체육 꿈나무 발굴·지원과 공공적 장학사업의 체계적 운영을 위해 긴밀히 협력하기로 약속했다.

대한체육회는 장학사업 운영을 위한 행정 지원 진천국가대표선수촌 내 시설 이용 및 견학 프로그램 운영 장학사업 홍보 지원을 담당하고, ㈜태인은 장학금 대상자 선발 공고 및 선정 절차 수행장학금 재원 조성 및 지급 장학금 수여식 및 관련 행사를 주관한다. 이번 협약에 따라 ㈜태인은 대한체육회 정회원 종목단체(64개)에서 추천받은 고등부 우수선수 최대 64명에게 1인당 150만원의 장학금을 지급한다.


'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
1996년 태인체육장학금 수여식에서의 마라톤 영웅 고 손기정 자문위원,

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
황영조 태인장학금 자문위원과 제35회 태인체육장학생

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
제33회 태인체육장학금 수여식에서의 장영술 대한양궁협회 부회장과 양궁 에이스 임시현,
태인체육장학금은 '스포츠 사랑 CEO' 이인정 ㈜태인 회장(아시아산악연맹 회장)이 1990년 창설해 올해로 36회를 맞았다.지금까지 총 741명에게 약 6억6000만원을 지원한 국내 최고, 최대 규모의 체육 전문 장학사업으로, 올림픽 메달리스트와 스포츠 스타로 구성된 자문위원회를 통해 전문성과 공공성을 확보해왔다. '태인 장학생'들은 세계 무대에서도 두각을 나타내며 대한민국의 이름을 빛내왔다. 지난해 파리올림픽에서도 20회 장학생 김우진(양궁), 32회 장학생 임시현(양궁)이 나란히 3관왕에 올랐고, 31회 장학생 김제덕(양궁), 34회 장학생 오예진(사격), 35회 장학생 반효진(사격)이 금메달, 31회 장학생 박혜정(역도)과 신유빈(탁구)은 각각 은메달과 동메달을 따내며 눈부신 활약을 펼쳤다. 또 베를린올림픽 '마라톤 영웅' 고 손기정, 고 김창호 산악 대장, '역도여제' 장미란 전 문체부 차관을 비롯 황영조(육상), 임오경(핸드볼), 이은경(양궁), 유승민(탁구), 김정철(하키), 나경민(배드민턴), 이배영(역도), 김자인(산악), 윤성빈(스켈레톤), 황경선(태권도), 정성숙(유도), 진종오(사격), 여홍철(체조), 구본길(펜싱), 윤봉우(배구), 김가영(당구) 등 스포츠 레전드들이 자문위원으로 활약해왔다.


'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
이상현 태인 대표와 탁구 에이스 신유빈.. 사진제공=태인

'36년X741명X6억6000만원 스포츠 인재에 진심♥'태인X대한체육회,…
제35회 태인장학금 수여식에서 이상현 태인 대표와 사격 신성 반효진. 사진제공=태인
이상현 ㈜태인 대표이사는 "태인체육장학금은 36년째 이어져 온 중소기업의 체육인 지원 사업이라는 점에서 특별한 의미가 있다"면서 "앞으로도 체육 꿈나무들이 흔들림 없이 훈련과 학업에 전념할 수 있도록 든든한 울타리가 되겠다"는 의지를 전했다. 김택수 선수촌장은 "태인체육장학금은 꿈나무들이 국가대표로 성장하는 과정에서 힘이 되어 온 소중한 장학사업"이라고 감사를 전한 후 "이번 협약은 민간기업과 체육계가 함께 대한민국 체육의 미래 인재를 키워간다는 점에서 큰 의미가 있다. 한국 스포츠의 미래를 밝힐 꿈나무들이 더욱 잘 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"는 뜻을 밝혔다.

㈜태인은 누전차단기와 메모리모듈을 제조하는 중소기업으로, '더불어 성장하는 착한 기업'을 모토로 삼아 스포츠를 통한 사회공헌에 앞장서 왔다. 이상현 대표는 외조부 고 구태회 LS전선 명예회장(전 대한역도연맹 회장), 부친 이인정 회장(전 대한산악연맹 회장)에 이어 한국 스포츠 사상 최초로 3대째 올림픽 종목단체장을 맡았다. 2021년 대한하키협회장 취임을 시작으로, 2022년 항저우아시안게임과 2024년 파리올림픽 대한민국 선수단 부단장, 대한체육회 감사, 한국체육학회 부회장, 한체대 올림픽연구센터 고문을 역임하며 스포츠 경영 행보를 이어가고 있다. .

한편 제36회 태인체육장학금 수여식은 11월 말 진천국가대표선수촌에서 열리며, 장학생, 가족, 지도자가 함께하는 가운데 스포츠 스타 강연, 장학금 수여식, 선수촌 견학 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 보니..."그 캐치를 보았는가? 타격은 또 어떻고" 극찬

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'희미해진 롯데 가을야구' 천적 와이스 벽에 또 막혀 4연패 수렁...5회까지 안타가 딱 1개라니 [부산현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 보니..."그 캐치를 보았는가? 타격은 또 어떻고" 극찬

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'희미해진 롯데 가을야구' 천적 와이스 벽에 또 막혀 4연패 수렁...5회까지 안타가 딱 1개라니 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.