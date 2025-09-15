스포츠조선

원통초, 제1회 삼척이사부장군배 초등부 단체전 우승…올 시즌 3관왕

기사입력 2025-09-15 17:51


◇사진제공=대한씨름협회

[스포츠조선 박상경 기자] 강원 원통초가 제1회 삼척이사부장군배 전국장사씨름대회 정상에 올랐다.

김주현 감독이 이끄는 원통초는 15일 삼척체육관에서 열린 초등부 단체전 결승에서 경남 북성초를 4대2로 꺾었다. 준결승에서 울산양지초를 4대3으로 제압하고 결승에 오른 원통초는 경장급(40㎏ 이하) 이승민과 소장급(45㎏ 이하) 박윤제가 연승을 거두며 2-0으로 앞서갔다. 북성초는 청장급(50㎏ 이하) 신채민이 연속 안다리걸기로 한 점을 만회했고, 이어 용장급(90㎏ 이하) 김현준이 밀어치기와 들배지기로 승리를 따내며 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 원통초는 용사급(60㎏ 이하) 김은찬이 안다리와 밀어치기를 성공시키며 승부를 다시 앞서갔고, 역사급(70㎏ 이하) 박재근이 연속 안다리걸기로 쐐기를 박으며 우승을 확정했다. 이로써 원통초는 올 시즌 세 번째 단체전 우승을 기록했다.


앞서 펼쳐진 초등부 개인전에서는 원통초 이승민이 소장급(45㎏ 이하)에서 1위를 차지하며 단체-개인전 2관왕에 올랐다. 장사급(120㎏ 이하)에서는 북성초 허길녕이 7관왕을 달성하며 초등부 장사급 강자다운 면모를 과시했다.

한편, 남자일반부 단체전에서는 광주시청(경기)이 영월군청(강원)을 4대1로 제압하며 우승을 차지하였다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



