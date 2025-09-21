스포츠조선

'디펜딩챔피언' SK렌터카, 6연승 질주 단독 1위…3라운드 우승향해 성큼

기사입력 2025-09-21 10:05


SK렌터카 선수들이 하이파이브를 하며 승리의 기쁨을 나누고 있다. 사진제공=PBA

프로당구(PBA) 팀리그 SK렌터카가 2위 NH농협카드에 승리를 거두고 3라운드 우승에 바짝 다가섰다.

SK렌터카는 20일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026' 3라운드 7일차 경기에서 NH농협카드를 세트스코어 4대2로 물리쳤다. 이로써 SK렌터카는 6연승을 질주하며 라운드 단독 1위(6승1패·승점18)를 지켰다.

이로써 SK렌터카는 1라운드 하나카드, 2라운드 웰컴저축은행 우승에 이어 이번 시즌 3번째로 포스트시즌 진출권 확보를 눈앞에 뒀다. SK렌터카는 지난 시즌 챔피언결정전에서 우리금융캐피탈을 꺾고 시즌 정상에 오른 바 있다.

이날 SK렌터카는 첫 세트서 에디 레펀스(벨기에)-조건휘가 조재호-마민껌(베트남)에 2-11(4이닝)으로 패배했으나 2세트서 히다 오리에(일본)와 짝으로 나선 조예은이 '끝내기 하이런 5점'을 쓸어 담아 김민아-김보미를 9-5(6이닝)로 물리치며 반격했다.


'디펜딩챔피언' SK렌터카, 6연승 질주 단독 1위…3라운드 우승향해 성…
SK렌터카 강동궁. 사진제공=PBA
SK렌터카는 기세를 이어 3세트에 나선 강동궁이 마민껌을 15-3(5이닝), 4세트 응오딘나이(베트남)-강지은이 김현우1-김보미를 9-7(5이닝)로 돌려세우며 세트스코어 3-1로 격차를 벌렸다. 5세트서 레펀스가 조재호에 4-11(2이닝)로 패했으나, 6세트 강지은이 김민아를 9-4(6이닝)로 따돌리면서 세트스코어 4대1로 승리를 확정지었다.

NH농협카드가 이날 패배로 3위(5승2패·승점14)로 내려선 사이, 하나카드가 팀원들의 고른 활약을 바탕으로 휴온스를 4대1로 꺾고 5승2패(승점15)를 달성하며 단독 2위로 올라섰다. 이로써 3라운드 우승팀은 사실상 21일 열리는 1위 SK렌터카와 2위 하나카드 대결로 가려질 가능성이 커졌다.

3라운드 8일차인 21일 SK렌터카가 하나카드를 상대로 승점3을 확보해 승리한다면, 남은 팀들의 확보 가능한 최대 승점이 SK렌터카가 이미 확보한 승점을 넘을 수 없으므로 우승을 확정한다. 반대로 풀세트 승리(승점2) 혹은 패배, 풀세트 패배(승점 1)의 결과가 나온다면 우승 팀은 최종일 경기 결과로 가려진다. 이 경우, SK렌터카와 하나카드 뿐 아니라 NH농협카드까지 우승 경쟁에 가담한다.

이밖에 이날 열린 다른 경기서는 웰컴저축은행과 하림이 나란히 하이원리조트와 에스와이를 상대로 세트스코어 4대0 완승을 거뒀다. 우리금융캐피탈은 크라운해태를 4대2로 물리쳤다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

