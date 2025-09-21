[속보] 강지은 괴력의 8연속 득점, '여제' 김가영 제압. SK렌터카 …

|
[스포츠조선 이원만 기자] 6세트 8-6으로 앞선 강지은(SK렌터카)이 벤치타임아웃을 불렀다. 매치 포인트를 앞두고 다소 까다로운 배치가 테이블 위에 형성됐다. 팀의 주장인 강동궁과 조건휘가 나와 강지은과 머리를 맞대고 슬기로운 샷을 논의했다.
3라운드 1, 2위 대결답게 숨막히는 승부였다. 이날 SK렌터카가 승리하면 우승 확정이었다. 하지만 패하거나 풀세트 승리(승점 2점 확보)를 한다면 우승의 향방은 최종일로 미뤄질 수 있었다. SK렌터카가 조기 우승을 하려면 적어도 6세트에서는 승리를 확정지어야 했다.
우승까지 한 세트 승리만 남겨놓은 상황. 5세트 남자단식 주자로 나선 레펜스가 하나카드의 신정주와 격돌했다. 4이닝까지는 6-6으로 팽팽히 맞섰다. 그러나 5이닝 째 신정주가 뱅크샷 1개를 포함해 4득점하며 10-6으로 달아난 반면 레펜스는 스리뱅크샷 득점에 실패했다. 이어 6이닝 째 신정주가 가볍게 1점을 따내며 세트스코어 2-3로 따라붙었다.
운명이 걸린 6세트. 여자 단식으로 치러진 경기에서 SK렌터카는 강지은이 나왔다. 하필 상대는 하나카드의 에이스 '당구여제' 김가영이었다.
두 선수 모두 1, 2이닝 연속 득점에 실패했다. 묵직한 긴장감이 경기장을 휘감았다. 득점 침묵을 먼저 깬 쪽은 강지은이었다. 3이닝 째 1점을 수확했다. 반격에 나선 김가영이 연속 2득점으로 2-1 역전에 성공했다. 강지은은 4이닝 째 또 공타를 기록했다. 기세를 탄 김가영은 4이닝 때 하이런 4점을 기록하며 6-1로 달아났다.
패색이 짙어진 상황. 그러나 이때부터 강지은의 놀라운 승부사 본능이 깨어났다. 강지은은 5이닝 공격에서 뱅크샷 1개를 포함해 연속으로 8점을 따내며 단숨에 승부를 끝내버렸다. 강지은은 마지막 샷을 힘겹게 성공한 뒤 두 손을 번쩍 들어올리고 팀 동료들과 3라운드 우승의 기쁨을 만끽했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com