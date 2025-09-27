'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …

|
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 스포츠클라이밍 '간판' 이도현(서울시청·블랙야크)이 안방에서 열린 세계선수권에서 금메달을 목에 걸었다.
도전은 아직 끝나지 않았다. 이도현은 28일 볼더링 준결승을 앞두고 있다. 이번 대회 두 종목 연속 '금빛 등반'에 도전한다. 이도현은 경기가 끝난 뒤 방송 인터뷰를 통해 "놀라운 느낌뿐이다. 세계선수권 금메달이 꿈이었는데 마침내 이뤄졌다. 한국에서 열린 대회에 참가한 것도 기쁘다. 부모님과 친구들도 구경 왔다. 금메달은 큰 의미가 있다"고 말했다.
함께 출전한 노현승과 조승운은 각각 17위와 24위에 랭크됐다.
예선을 6위로 통과한 서채현은 준결승에서 47+를 기록, 간브렛(51+)에 이어 2위로 결승에 진출했다. 서채현은 8명의 결승 진출자 가운데 7번째로 출전, 안정적인 등반을 이어가면서 44+까지 도달했다. 그러나 마지막 주자로 나선 간브렛이 완등에 성공하면서 최종 동메달로 경기를 마무리했다. 서채현은 27일 치러지는 볼더링 준결승에도 진출해 있어 이틀 연속 메달을 노린다.
김채영(신정고)은 12위를 차지한 가운데 '베테랑' 김자인(더쉴)은 23위에 올랐다.
