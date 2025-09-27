'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 금메달(종합)

기사입력 2025-09-27 08:30


'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹

'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹

'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹

'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 스포츠클라이밍 '간판' 이도현(서울시청·블랙야크)이 안방에서 열린 세계선수권에서 금메달을 목에 걸었다.

이도현은 26일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 2025년 국제스포츠클라이밍연맹(IFSC) 서울 스포츠클라이밍 세계선수권 리드 남자부 결승에서 43+를 기록했다. 일본의 요시다 사토네(43+)와 동점을 이뤘다. 하지만 준결승에서 이도현이 2위를 차지, 5위에 오른 요시다를 앞서면서 최종 금메달을 목에 걸었다. 이도현은 세계선수권에서 처음으로 금빛 등반에 성공했다. 2023년 베른 대회 때는 볼더링에서 동메달을 땄다. 자신의 세계선수권 첫 메달을 맛봤다. 그는 한국에서 처음 열린 세계선수권에서 자신의 첫 금메달을 리드에서 완성했다. 한국 남자 선수가 세계선수권 리드 종목에서 우승을 차지한 것도 처음이다.

예선에서 7위를 차지한 이도현은 준결승에서 48+를 기록하며 2위로 결승에 진출했다. 8명의 결승 경쟁자 가운데 7번째로 출전한 이도현은 43을 잡은 뒤 더 높은 곳을 향해 손을 뻗었지만 추락하고 말았다. 다음 홀드를 터치한 이도현은 43+가 되면서 1위로 올라섰다. 이도현은 마지막 주자로 나선 '준결승 1위' 샘 아베주가 34+에 그치면서 금메달이 확정됐다.

도전은 아직 끝나지 않았다. 이도현은 28일 볼더링 준결승을 앞두고 있다. 이번 대회 두 종목 연속 '금빛 등반'에 도전한다. 이도현은 경기가 끝난 뒤 방송 인터뷰를 통해 "놀라운 느낌뿐이다. 세계선수권 금메달이 꿈이었는데 마침내 이뤄졌다. 한국에서 열린 대회에 참가한 것도 기쁘다. 부모님과 친구들도 구경 왔다. 금메달은 큰 의미가 있다"고 말했다.

함께 출전한 노현승과 조승운은 각각 17위와 24위에 랭크됐다.


'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹

'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹

'韓 스포츠클라이밍 새 역사' 이도현, 세계선수권 리드 남자부 사상 첫 …
사진제공=대한산악연맹
한편, 앞서 열린 리드 여자부 결승에서는 서채현(서울시청·노스페이스)이 44+를 기록했다. 완등에 성공한 얀야 간브렛(슬로베니아)과 45를 기록한 로사 레카르(슬로베니아)에 이어 동메달을 목에 걸었다. 이로써 서채현은 세계선수권 리드 여자부에서 개인 통산 3개(금1, 동 2)의 메달을 챙겼다. 그는 앞서 2021년 모스크바 대회에서 금메달, 2023년 베른 대회 동메달을 획득했다.

예선을 6위로 통과한 서채현은 준결승에서 47+를 기록, 간브렛(51+)에 이어 2위로 결승에 진출했다. 서채현은 8명의 결승 진출자 가운데 7번째로 출전, 안정적인 등반을 이어가면서 44+까지 도달했다. 그러나 마지막 주자로 나선 간브렛이 완등에 성공하면서 최종 동메달로 경기를 마무리했다. 서채현은 27일 치러지는 볼더링 준결승에도 진출해 있어 이틀 연속 메달을 노린다.

김채영(신정고)은 12위를 차지한 가운데 '베테랑' 김자인(더쉴)은 23위에 올랐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나혼산)

2.

송혜교, 지인에 배신감 느꼈다 "내 사진으로 전시를 연다고…당한 거 같아"

3.

송가인 母, 45kg 딸 다이어트에 분노 "살 너무 빼버려서 화가 나"(편스토랑)

4.

강지영, '라스' 애교 논란 후 트라우마 고백 "韓 예능 공포 생겨"

5.

송가인 母, 사위 조건 밝혔다 "딸 비위 맞추고 뒷바라지 잘해줄 사람"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 승리 80% 이상 봤는데…" 잠실 라이벌 이렇게 고마울수가, 잠 설쳤던 사령탑 미소

2.

[코리아오픈]'야마구치 또 너냐?' 안세영 우승제물 야마구치 유력…안세영-야마구치 결승행 무난, 안세영 올해 맞대결 '무패'

3.

"내가 정말 은퇴하는구나" 끝판대장, 대구 아닌 부산에서 '현실' 실감한 이유는 [부산현장]

4.

역전+결승 만루포 치고도 웃지 못한 김민성 "실수한 걸 잊어선 안돼…무겁게 받아들이길" [인터뷰]

5.

타율 4할+장타율 7할 불방망이 중인데…"딱 작년에 수술받은 부위" 아찔했던 사령탑, 떨리는 속내 [부산체크]

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 승리 80% 이상 봤는데…" 잠실 라이벌 이렇게 고마울수가, 잠 설쳤던 사령탑 미소

2.

[코리아오픈]'야마구치 또 너냐?' 안세영 우승제물 야마구치 유력…안세영-야마구치 결승행 무난, 안세영 올해 맞대결 '무패'

3.

"내가 정말 은퇴하는구나" 끝판대장, 대구 아닌 부산에서 '현실' 실감한 이유는 [부산현장]

4.

역전+결승 만루포 치고도 웃지 못한 김민성 "실수한 걸 잊어선 안돼…무겁게 받아들이길" [인터뷰]

5.

타율 4할+장타율 7할 불방망이 중인데…"딱 작년에 수술받은 부위" 아찔했던 사령탑, 떨리는 속내 [부산체크]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.