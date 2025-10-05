'남자 피겨 기대주' 최하빈, 6차 주니어GP '우승'...생애 첫 파이…

'남자 피겨 기대주' 최하빈, 6차 주니어GP '우승'...생애 첫 파이널 진출

기사입력 2025-10-05 10:54


사진캡처=ISU SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]'피겨 남자 싱글 기대주' 최하빈(한광고)이 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 6차 대회에서 우승했다.

최하빈은 5일(한국시각) 폴란드 그단스크에서 열린 대회 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 79.26점 예술점수(PCS) 69.47점, 총점 148.73점을 얻었다. 앞서 쇼트프로그램에서 점수 78.53점을 얻은 최하빈은 총점 227.26점으로 일본의 니시노 다이가(219.35점)를 제치고 금메달을 획득했다. 지난 3차 대회에서 은메달을 딴 최하빈은 랭킹포인트 28점을 기록해 12월 일본 나고야에서 열리는 주니어 그랑프리 파이널 진출을 확정했다.

주니어 그랑프리 파이널은 주니어 그랑프리 7개 대회 종합 성적을 계산해 종목별 상위 6명의 선수가 참가한다. 한 선수는 최대 두 차례 주니어 그랑프리 출전 기회를 받고, 각 대회 등수 별로 랭킹포인트를 받는다. 2024~2025시즌 주니어 무대에 데뷔한 최하빈이 주니어 그랑프리 파이널 무대를 밟는 건 이번이 처음이다. 한국은 서민규(경신고)에 이어 총 2명의 선수가 파이널 남자 싱글 메달 획득에 도전하게 됐다. 여자 싱글에선 이번 대회에서 우승한 김유재(수리고)가 파이널 티켓을 확보했다.

최하빈은 지난 달 열린 주니어 그랑프리 3차 대회에서 한국 선수로는 최초로 쿼드러플(4회전) 러츠를 성공시킨 초신성이다. 그는 이날도 프리스케이팅 프로그램, 영화 캐리비안의 해적 오리지널 사운드트랙에 맞춰 쿼드러플 러츠를 시도했지만, 아쉽게 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받으며 수행점수(GOE)는 0.82점이 깎였다. 이어진 쿼드러플 토루프도 착지가 살짝 흔들리면서 GOE 0.41점이 감점됐다.

하지만 이어 연기는 완벽했다. 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프를 완벽하게 해낸데 이어 트리플 악셀에 더블 토루프, 트리플 러츠-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프와 트리플 플립은 모두 완벽하게 해냈다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 코레오 시퀀스, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)으로 모든 연기를 마친 최하빈은 148.73점을 얻어 포디움 가장 높은 곳에 올랐다.

한편, 함께 출전한 김아론(만덕고)은 148.10점으로 21위를 기록했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

