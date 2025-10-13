18일 태안어울림마라톤,작년 대비 12.6%↑ '4989명 신청' 뜨거운 열기..."장애의 벽 허물고 함께 달려요"[장애인체육 SNS]

기사입력 2025-10-13 12:42


18일 태안어울림마라톤,작년 대비 12.6%↑ '4989명 신청' 뜨거운…
지난해 태안어울림마라톤 사진제공=태안군

18일 태안어울림마라톤,작년 대비 12.6%↑ '4989명 신청' 뜨거운…

○…'제6회 문화체육관광부장관배 충청남도 태안 전국어울림마라톤대회'가 18일 오전 9시 안면읍 꽃지 해수욕장 일원에서 개최된다. 충청남도장애인체육회, 태안군장애인체육회가 주최·주관하고 태안군, 대한장애인체육회, 문화체육관광부, 충청남도, 국민체육진흥공단, 복권위원회, 한국서부발전(주)가 후원하는 이번 대회에는 지난해 4431명 대비 12.6% 늘어난 4989명이 신청해 국민적 관심을 반영했다. 신청자 중 장애인은 956명, 비장애인은 4033명이다. 하프, 10㎞, 5㎞ 등 3개 이벤트가 치러지며, 장애인(통합, 시각, 휠체어)과 비장애인이 함께 안면도의 아름다운 해안도로를 달리는 뜻깊은 시간이 마련될 예정이다. 참가자에게는 양말(10㎞ 및 하프)과 미니 캐리어가 기념품으로 제공되며, 현장에서 간식 패키지와 메달(완주자)이 지급된다. 한편 대한장애인체육회는 이날 오전 8시부터 현장에 반다비체육센터 홍보부스를 운영한다. 꽃지해안공원 주차장 인근에 설치되는 홍보부스에서는 반다비체육센터와 '나답게MOVE' 캠페인을 알리고 참가자와 시민들이 함께 즐길 수 있는 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.

○… 대한장애인체육회가 18일 경북 문경실내체육관에서 열리는 '2025 전국휠체어럭비리그 결승전' 현장에서 KPC 서포터즈를 운영한다. KPC 서포터즈는 장애인스포츠 현장에서 직접 경기를 관람하고 응원하며, SNS를 통해 경기를 널리 알리는 등 장애인스포츠의 즐거움과 가치를 확산하는 역할을 맡는다. 또 11월 1~2일 제45회 전국장애인체육대회 골볼과 좌식배구 경기에서, 12월 2일 2025년 KWBL 휠체어농구리그 결승전에서도 KPC 서포터즈 활동이 진행될 예정이다.

