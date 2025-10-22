'LPBA 기대주의 대반란!' 박정현 64강서 '원조 퀸' 임정숙 상대 대역전극. 전체 1위로 32강행

박정현. PBA제공

LPBA의 '특급기대주'로 평가받는 박정현(하림·21)이 '원조 퀸' 임정숙(크라운해태)을 제압하고 LPBA 32강에 진출했다.

박정현은 21일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 6차투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 64강전에서 임정숙을 상대로 15이닝 만에 25대20으로 승리하고 32강행 티켓을 따냈다.

PQ(2차예선)라운드에서 우휘인을 23대12(28이닝)로 꺾고 64강에 오른 박정현은 32강에서 '난적' 임정숙을 만났다. 경기 초반은 임정숙이 앞서갔다. 11-8로 리드하던 임정숙은 9이닝째 하이런 6점을 기록, 17-8로 격차를 크게 벌렸다. 임정숙이 승리 문턱까지 다가간 듯 했다.

그러나 박정현은 포기하지 않았다. 9점차로 뒤지던 박정현은 10이닝째에 5점 장타를 치며 13-17로 격차를 좁혔다. 임정숙은 10이닝 째부터 3이닝 연속 공타에 그치며 흔들렸다. 그러는 사이 박정현이 12이닝째 3점을 더하며 16-17, 1점차까지 추격했다.

결국 팽팽한 시소게임 끝에 박정현이 역전에 성공했다. 임정숙이 침묵을 깨고 13이닝째 1득점하자 박정현이 곧바로 하이런 6점을 기록하며 22-18로 판을 뒤집어버렸다.

임정숙이 뒤늦게 2점을 추가했지만, 박정현 역시 14이닝 째 2득점으로 24-20을 만든 뒤 15이닝 째 마지막 1점을 추가해 25-20으로 경기를 끝냈다. 박정현은 이날 애버리지 1.667을 기록하며 LPBA 64강서 전체 1위에 올랐다.


김가영. PBA제공
'시즌 1위' 김가영(하나카드)은 윤경남을 25대13(21이닝)으로 제압했다. 경기 초반 2-10까지 밀리던 김가영은 7이닝째 뱅크샷 2회를 포함 7점을 쓸어담으며 순식간에 9-10, 1점차까지 따라붙었다. 이후 10이닝째 3점을 더해 13-12로 역전에 성공했다. 이후 김가영은 16-13으로 앞서던 19이닝부터 2-6-1 연속 득점을 기록하며 25-13(21이닝)으로 경기를 마무리했다.

'캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 하윤정을 24대16(22이닝)으로 제압하고 32강 티켓을 확보했다. 이미래(하이원리조트)는 최지선을 25대14(16이닝)로, 김민아(NH농협카드)는 김효정을 24대19(24이닝)로 물리쳤다. 5차투어(크라운해태 챔피언십 한가위) 준우승자 임경진(하이원리조트)은 황다연을 상대로 접전 끝에 16대15(27이닝)로 이기며 안도의 한숨을 내쉬었다.


이밖에 김세연(휴온스) 김상아(하림) 김예은 최혜미(이상 웰컴저축은행) 사카이 아야코(일본·하나카드) 김진아(하나카드) 김민영(우리금융캐피탈) 이신영(휴온스) 강지은(SK렌터카) 히다 오리에(일본·SK렌터카) 이우경 한지은 권발해(이상 에스와이) 백민주(크라운해태) 정수빈(NH농협카드) 등 LPBA 강호들도 대거 32강 진출자 명단에 이름을 올렸다.

반면 차유람(휴온스) 김보미(NH농협카드) 등은 32강 진출에 실패했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

