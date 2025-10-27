"전주하계올림픽 유치,제대로 준비되고 있는가" 정연욱 의원,배현진 의원 …

|
[스포츠조선 전영지 기자]'전주하계올림픽 유치, 제대로 준비되고 있는가.'
정 의원은 "전북도가 12월까지 일정을 연기하고, 계획서를 계속 수정하고 있다. 그러다보니 추진일정이 어떻게 되는 건지 국민적 불만과 지역의 우려가 있다"면서 "전북(전주)은 지방도시 연대를 동력 삼아 서울을 제치고 하계올림픽을 유치할 수 있었다. 개최지 선정에 결정적 영향을 미쳤다. 그러나 이 '전북형 분산 에너지 모델'이 개최지를 선정하는 국제올림픽위원회(IOC)로부터 지적을 받았다. 또 IOC는 '2036년'이라는 특정연도 명시도 자제해달라는 입장이다. 특정 대회를 전제로 논의할 단계가 아닌데 국민 대다수는 그렇게 인식하고 있다. 충분한 준비 없이 국내 여론으로 몰아가고 있는 것 아니냐"고 질타했다. "결국 올림픽 유치 여부는 사전타당성 조사가 얼마나 잘됐느냐에 따라 결정되는 것 아니냐"면서 "2036년으로 못박고 추진하는 것도, 많은 도시의 공동개최를 말하는 것도 IOC 지침에 맞지 않는다. 올림픽 유치는 국내 여론전으로 할 수 있는 게 아니다. 규정에 맞게, 지침에 맞게 철저히 준비해야 한다"고 강조했다. "많은 국가들이 경쟁하고 있는 상황에서 계획서가 부실하면 영원히 탈락한다. 국제경기에 걸맞은 경쟁력을 갖춰야지 우리 기준으로 해선 안된다"면서 대한체육회를 향해 "잘못된 것은 잘못됐다 하고, 주문할 것은 주문해야 한다. IOC, 정부, 전북도청의 연결고리 역할과 길잡이 역할을 해줘야하는 것이 대한체육회인데 적당히 지켜보고 있어선 안된다. 모처럼 한마음으로 나섰는데 첫 걸음을 떼기도 전에 무너지면 안된다"고 거듭 강조했다.
배 의원은 "문체부가 전북올림픽 유치를 국정과제에 못 넣은 것을 질타하는 것이 아니라 이왕 깃발을 올렸고 이를 위해 수백억원의 예산이 나오면 반드시 결과를 내야 한다"면서 "올림픽 개최는 국가적 유치전이다. 문체부와 대통령실이 적극 협의해야 하고 실무적으로 정부의 노력이 필요하다"면서 유치 성사를 위한 정부의 적극 행정을 강조했다. 최성희 체육협력관은 "대한체육회, IOC, 전북도와 협의한 것들에 대한 부분의 완성도를 높이고 정부 차원에서 면밀히 살펴보겠다"고 답했다.
