체육시민연대 고발→유승민 회장 '탁구협회 인센티브' 경찰조사 착수→유 회장"한푼도 안받아...경찰조사 결과 기다릴것"

최종수정 2025-10-29 12:34

체육시민연대 고발→유승민 회장 '탁구협회 인센티브' 경찰조사 착수→유 회…

체육시민연대 고발→유승민 회장 '탁구협회 인센티브' 경찰조사 착수→유 회…



[스포츠조선 전영지 기자]유승민 대한체육회장의 대한탁구협회장 시절 후원금 인센티브와 관련한 논란이 1년 넘게 이어지고 있다.

27일 문화체육관광위 국정감사에서 조은희 국민의힘 의원이 이 문제를 추궁한 데 이어 29일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대가 유 회장을 업무상 배임 혐의로 입건해 수사중이다. 이는 체육시민연대, 문화연대 등 시민단체가 지난 7월 유 회장의 대한탁구협회장 재임 시절 후원금 인센티브 불법 수령을 경찰에 고발한 데 따른 것으로 27일 국감에서 조은희 의원의 경찰 수사 진행 관련 질의에 유 회장은 "아직 조사는 받지 않았다"고 답한 바 있다. 29일 문체위 종합감사를 앞둔 시점, 경찰 수사 관련 뉴스가 쏟아지고 있다.

이들은 유 회장이 탁구협회장 재임 중 후원금 유치를 활성화하고자 유치금의 10%를 지급하는 인센티브 제도를 운영한 것에 대해 규정을 위반한 인센티브를 지급으로 협회에 재산상 손해를 끼쳤다고 주장하고 있다. 특히 유 회장 소속사 대표 동생 A씨가 2억여원의 인센티브를 수령한 것으로 알려진 가운데 경찰은 유 회장이 인센티브를 차명으로 챙긴 것은 아닌지 확인할 것으로 전해졌다.

지난 4월 문체부 산하 스포츠윤리센터는 대한탁구협회가 문체부 승인을 받지 않은 기금관리 규정을 근거로 유치금의 10%에 해당하는 금액을 인센티브로 지급한 것은 '임원은 보수를 받을 수 없다'는 체육단체 규정을 위반한 것으로 판시해 전·현직 임직원에 대한 징계를 협회에 요구했고, 탁구협회는 유 회장에 대해 관리· 감독 소홀 책임을 물어 '견책' 처분을 내린 바 있다.

대한체육회장 선거 당시에도 상대 후보에 의해 불거진 이 사안에 대해 유 회장은 회장 선거 전날인 13일 긴급 기자회견을 열고 "상대 후보들이 도덕성 문제를 제기하는데 임기동안 대한탁구협회에 후원금 28억5000만원을 끌어왔지만 단 한푼도 인센티브로 받지 않았다"고 주장한 바 있다. "정해천 사무처장의 제안으로 고육지책 후원금 유치를 위해 인센티브를 도입했고 인센티브 위원회를 통해 지급됐다"면서 "임기동안 대한탁구협회 법인카드나 탁구협회의 경비를 쓰지 않았다"고 강조한 바 있다.

유 회장은 스포츠윤리센터 징계 권고 통보 후인 지난 4월 종목단체 회장 간담회에서도 "불미스러운 부분을 말씀드리게 돼 유감이고 죄송스럽다. 규정을 제대로 챙기지 못한 것은 실책"이라고 공개사과하면서도 체육단체 자립의 현실적 어려움도 토로했다. "탁구협회장을 5년 했는데 단체들의 재정이 녹록지 않다. 회장이 직접 발품을 팔아 후원 유치를 해야 한다. 종목을 발전시키기 위해 관련 규정을 돌아봐야 하는 시점"이라고 밝힌 바 있다. 자신의 SNS를 통해서도 입장문을 통해 "스포츠윤리센터의 조사와 판단을 존중한다. 이번 사안은 일부 행정적 절차에 대한 이해 부족과 실수에서 비롯된 것으로, 그 과정에 고의성은 전혀 없었다. 물론 이해 부족과 실수도 리더인 저의 불찰"이라며 사과한 후 "지난 5년간 탁구협회를 맡으면서 소처럼 일했다. 밤낮없이 월급, 차량, 판공비, 심지어 협회의 사무실 한칸도 없이 어떠한 협회의 자산을 사용하지 않고 탁구인을 대표한다는 막중한 책임감으로 일했다"며 억울함을 호소했다. "책임질 일이 있다면 책임지겠다는 입장은 지금도 변함없다. 다만, '카더라'식의 스크래치가 아니라 현장의 현실을 반영한 정확한 소명 기회를 전제로 해야 하고, 규정을 몰라 발생한 행정적 착오가 있었다면 바로잡을 의지가 있으며, 그 과정에서 혼란을 드린 점에 대해선 다시 한번 유감을 표한다"고 했다. "조사 결과에 대한 소명은 법적, 절차적 과정을 통해 충분히 이뤄질 것이며, 그 책임을 회피하지 않겠다. 다만 체육인들을 혼란시키고 분열시키는 악의적인 음해나 허위 사실에 대해선 강력하게 대응할 것"이라고 했었다.

유승민 회장의 입장은 동일하다. 27일 국정감사에서도 인센티브 논란과 관련해 "그분들이 '유승민 찬스'를 쓴 것이 아니라 제가 '지인 찬스'를 썼다"면서 "후원기업을 연결해주고 유치 성사까지 함께 노력해주신 분들에게 고맙고 죄송한 마음"이라고 했다.

28일 유 회장을 고발한 체육시민연대 김현수 집행위원장은 자신의 SNS에서 유승민 회장 경찰 조사 소식을 알리면서 "주변의 많은 이들이 체육시민연대를 격려할 때 늘 하는 말이 있다. '체육계는 시민사회의 연대가 너무나 약해서 감시 체계가 너무 부실하다는 걸 느낍니다.' 이번에 체육시민연대는 할 일을 했다"고 썼다.

A씨 등 참고인들이 이미 경찰조사를 받은 것으로 알려진 가운데 유 회장은 "인센티브와 관련해 내가 받은 건 한푼도 없다. 당당하게 말할 수 있다. 경찰 조사에 성실히 응할 것이고, 결과를 지켜보겠다. 조사 결과가 조속히 나오길 바란다"는 입장을 견지했다. 지난해 대한탁구협회, 대한체육회 회장선거 내내 뜨거웠던 인센티브 관련 논란이 유 회장 취임 후까지 1년 넘게 이어지고 있다. 체육계는 차라리 잘됐다는 반응이다. 러닝 인구가 1000만을 돌파하고 내년 올림픽, 월드컵, 아시안게임이 임박한 상황, '젊은 리더' 유 회장 역시 임기 초반 강력한 리더십 확립을 위해서라도 의혹은 털고 가는 편이 낫다. 진실은 경찰 조사를 통해 밝혀질 것으로 보인다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

2.

'4혼' 박영규, 자식 농사 대박났다 "딸, 육군사관학교 합격" (배달왔수다)

3.

주호민 "자폐子 학대교사 몰래녹음=유일한 보호수단…약자 편에 서달라" 호소(전문)

4.

“김치로 478억” 박미희, 서장훈도 놀란 성공 서사 전격 공개

5.

前 우주소녀 성소, 또 달라진 얼굴…붓기는 빠졌지만 또 성형의혹[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

西매체 '日, AFC 탈퇴 움직임'…아시아 축구 '동서 분리', 드디어 현실화 되나

2.

"어딜 가든 보인다" 한국 찾은 LA관광청장 놀란 '손흥민 파워'……계산기 두들기는 LA FC '표정관리'

3.

'18이닝' 뛰고 '93구' 던진 오타니, 게레로에 투런포 얻어맞고 6이닝 6K 4실점...WS 첫 등판서 패전 LAD 2-6 TOR

4.

"13골 11도움→그야말로 '천군만마'" 軍 복무 끝, '구세주' 이동경이 돌아왔다…'강등 위기' 울산 복귀 "7위 마무리 가장 큰 목표"

5.

가을엔 '평범한 투수'였는데.. RYU, PS 통산 1승4패 ERA 5.23 → 명예회복 기회, 와도 불안하다

스포츠 많이본뉴스
1.

西매체 '日, AFC 탈퇴 움직임'…아시아 축구 '동서 분리', 드디어 현실화 되나

2.

"어딜 가든 보인다" 한국 찾은 LA관광청장 놀란 '손흥민 파워'……계산기 두들기는 LA FC '표정관리'

3.

'18이닝' 뛰고 '93구' 던진 오타니, 게레로에 투런포 얻어맞고 6이닝 6K 4실점...WS 첫 등판서 패전 LAD 2-6 TOR

4.

"13골 11도움→그야말로 '천군만마'" 軍 복무 끝, '구세주' 이동경이 돌아왔다…'강등 위기' 울산 복귀 "7위 마무리 가장 큰 목표"

5.

가을엔 '평범한 투수'였는데.. RYU, PS 통산 1승4패 ERA 5.23 → 명예회복 기회, 와도 불안하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.