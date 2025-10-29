체육시민연대 고발→유승민 회장 '탁구협회 인센티브' 경찰조사 착수→유 회…

|
[스포츠조선 전영지 기자]유승민 대한체육회장의 대한탁구협회장 시절 후원금 인센티브와 관련한 논란이 1년 넘게 이어지고 있다.
이들은 유 회장이 탁구협회장 재임 중 후원금 유치를 활성화하고자 유치금의 10%를 지급하는 인센티브 제도를 운영한 것에 대해 규정을 위반한 인센티브를 지급으로 협회에 재산상 손해를 끼쳤다고 주장하고 있다. 특히 유 회장 소속사 대표 동생 A씨가 2억여원의 인센티브를 수령한 것으로 알려진 가운데 경찰은 유 회장이 인센티브를 차명으로 챙긴 것은 아닌지 확인할 것으로 전해졌다.
지난 4월 문체부 산하 스포츠윤리센터는 대한탁구협회가 문체부 승인을 받지 않은 기금관리 규정을 근거로 유치금의 10%에 해당하는 금액을 인센티브로 지급한 것은 '임원은 보수를 받을 수 없다'는 체육단체 규정을 위반한 것으로 판시해 전·현직 임직원에 대한 징계를 협회에 요구했고, 탁구협회는 유 회장에 대해 관리· 감독 소홀 책임을 물어 '견책' 처분을 내린 바 있다.
대한체육회장 선거 당시에도 상대 후보에 의해 불거진 이 사안에 대해 유 회장은 회장 선거 전날인 13일 긴급 기자회견을 열고 "상대 후보들이 도덕성 문제를 제기하는데 임기동안 대한탁구협회에 후원금 28억5000만원을 끌어왔지만 단 한푼도 인센티브로 받지 않았다"고 주장한 바 있다. "정해천 사무처장의 제안으로 고육지책 후원금 유치를 위해 인센티브를 도입했고 인센티브 위원회를 통해 지급됐다"면서 "임기동안 대한탁구협회 법인카드나 탁구협회의 경비를 쓰지 않았다"고 강조한 바 있다.
유승민 회장의 입장은 동일하다. 27일 국정감사에서도 인센티브 논란과 관련해 "그분들이 '유승민 찬스'를 쓴 것이 아니라 제가 '지인 찬스'를 썼다"면서 "후원기업을 연결해주고 유치 성사까지 함께 노력해주신 분들에게 고맙고 죄송한 마음"이라고 했다.
28일 유 회장을 고발한 체육시민연대 김현수 집행위원장은 자신의 SNS에서 유승민 회장 경찰 조사 소식을 알리면서 "주변의 많은 이들이 체육시민연대를 격려할 때 늘 하는 말이 있다. '체육계는 시민사회의 연대가 너무나 약해서 감시 체계가 너무 부실하다는 걸 느낍니다.' 이번에 체육시민연대는 할 일을 했다"고 썼다.
A씨 등 참고인들이 이미 경찰조사를 받은 것으로 알려진 가운데 유 회장은 "인센티브와 관련해 내가 받은 건 한푼도 없다. 당당하게 말할 수 있다. 경찰 조사에 성실히 응할 것이고, 결과를 지켜보겠다. 조사 결과가 조속히 나오길 바란다"는 입장을 견지했다. 지난해 대한탁구협회, 대한체육회 회장선거 내내 뜨거웠던 인센티브 관련 논란이 유 회장 취임 후까지 1년 넘게 이어지고 있다. 체육계는 차라리 잘됐다는 반응이다. 러닝 인구가 1000만을 돌파하고 내년 올림픽, 월드컵, 아시안게임이 임박한 상황, '젊은 리더' 유 회장 역시 임기 초반 강력한 리더십 확립을 위해서라도 의혹은 털고 가는 편이 낫다. 진실은 경찰 조사를 통해 밝혀질 것으로 보인다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com