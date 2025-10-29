유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문…

|
[스포츠조선 전영지 기자]"인센티브를 받은 혐의가 드러나면 사퇴하겠습니다."
유 회장은 이날 종합 국정감사에서 조은희 의원(국민의힘)이 '경찰 조사 보도'와 관련한 추궁에 "불법 리베이트와 관련해 혐의가 사실로 드러나면 책임지고 사퇴하겠다"고 배수진을 쳤다. "어제 저녁부터 나온 기사는 사실과 다른 부분이 있다. 아직 경찰의 연락을 받지 못했고, 내 금융기록을 제공한 적도 없다"고 주장했다. 조 의원이 "관련 혐의로 기소되면 그만두겠느냐"고 압박하자 "기소되면 그만두겠다"고 맞섰다.
A씨 등 참고인들이 이미 경찰조사를 받은 것으로 알려진 가운데 유 회장은 "인센티브와 관련해 내가 받은 건 한푼도 없다. 당당하게 말할 수 있다. 경찰 조사에 성실히 응할 것이고, 결과를 지켜보겠다. 조사 결과가 조속히 나오길 바란다"는 입장을 견지했다. 지난해 대한탁구협회, 대한체육회 회장선거 내내 뜨거웠던 인센티브 관련 논란이 유 회장 취임 후까지 1년 넘게 이어지고 있다. 의혹을 명명백백 가릴 조속한 경찰 조사가 필요하다. 유 회장은 "나는 체육계의 변화와 혁신을 원하는 체육인들의 신뢰와 지지로 당선됐다. 잘못이 있다면 마땅히 책임져야 한다고 생각한다. 자리에 연연할 생각은 추호도 없다. '벌금형 이상' 같은 임원 결격 사유는 의미가 없다. 인센티브를 받았다는 혐의가 드러나면 사퇴할 것"이라고 했다.
