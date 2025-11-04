[공식발표]女 핸드볼 대표팀, 세계선수권 대비 소집 훈련 시작 "완성도 끌어올리는 데 집중"

기사입력 2025-11-04 22:27


사진제공=대한핸드볼협회

사진제공=대한핸드볼협회

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 핸드볼 대표팀이 세계선수권대회을 향해 전진한다.

이계청 감독(삼척시청)이 이끄는 대한민국 여자 핸드볼 대표팀은 3일부터 18일까지 충북 진천 선수촌에서 훈련한다. 19일 튀니지로 출국한다. 현지에서 튀니지 대표팀과 두 차례 친선 경기를 통해 실전 감각을 끌어올린 뒤 24일 대회가 열리는 독일로 이동한다.

26일 개막하는 올해 세계선수권은 독일과 네덜란드가 공동 개최한다. 한국은 노르웨이(28일 오전 4시30분)-앙골라(30일 오전 2시)-카자흐스탄(12월 2일 오전 2시)과 H조에 묶였다. 조 3위 이상의 성적을 내야 결선리그에 진출할 수 있다.

한국의 역대 세계선수권 최고 성적은 1995년 우승이다. 올해로 27회째인 여자 핸드볼 세계선수권에서 유럽 국가가 아닌 나라가 우승한 것은 1995년 한국, 2013년 브라질 두 번이 전부다. 그러나 한국은 2000년대 들어 세계선수권에서 눈에 띄는 성적을 내지 못했다. 4강에 든 것은 2003년 3위가 마지막이다. 직전 대회인 2023년에는 32개 참가국 중 22위에 그쳤다.

이 감독은 "이번 소집 훈련에서 선수들 컨디션을 세밀하게 점검하고, 팀 전술의 완성도를 끌어올리는 데 집중하겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇여자 핸드볼 세계선수권 출전 국가대표 선수단

감독=이계청(삼척시청)


코치=정연호(서울시청) 강일구(대한핸드볼협회)

골키퍼=박새영(삼척시청) 박조은(SK) 정진희(서울시청)

레프트윙=윤예진(서울시청) 이원정(대구시청)

레프트백=허유진(삼척시청) 김다영(부산시설공단) 송지은(SK) 우빛나(서울시청)

센터백=이연경 김연우(이상 경남개발공사) 김민서(삼척시청)

라이트백=이혜원(부산시설공단) 정지인(대구시청)

라이트윙=전지연(삼척시청) 차서연(인천시청)

피벗=김보은(삼척시청) 송해리(부산시설공단) 연지현(광주도시공사)

