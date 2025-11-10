[공식발표]"성공적 임기" 정의선 대한양궁협회장, 아시아양궁연맹 명예회장 추대…韓 양궁 위용 'WAA 분과 위원 4명 배출'

기사입력 2025-11-10 14:02


[공식발표]"성공적 임기" 정의선 대한양궁협회장, 아시아양궁연맹 명예회장…
사진제공=대한양궁협회

[공식발표]"성공적 임기" 정의선 대한양궁협회장, 아시아양궁연맹 명예회장…
사진제공=대한양궁협회

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 양궁이 아시아 무대에서 그 위용을 다시 한 번 드러냈다.

대한양궁협회는 10일 '8일 방글라데시 다카에서 열린 2025년 아시아양궁연맹(WAA·World Archery Asia) 총회에서 한국인 출마 모든 후보자가 분과위원으로 선출 됐다. 총 4명의 분과 위원을 배출했다. 이는 2021년 총회에 이어 다시 한 번 단일 총회 최다 인원을 배출한 결과다. 아시아 양궁 내 한국의 전문성 및 영향력이 공식적으로 강화됐다는 평가를 받고 있다'고 밝혔다.

한국은 선수위원회 김우진(청주시청·신임), 코치위원회 임동현 코치(한국체육대학교·신임), 타깃양궁위원회 한승훈 감독(현대제철·신임), 의무·과학위원회 김영숙 박사(한국스포츠과학원·신임) 등 총 4명이다. 이들은 2029년까지 4년 임기 동안 아시아 대륙 개발 프로그램, 지도자 교육, 경기·기술 정책, 스포츠 과학 등 각 분과별 핵심 의사결정에 참여하게 된다.

대한양궁협회는 '이번 결과는 한국 양궁의 국제 기술력과 행정 역량이 동시에 인정받은 것이다. 앞으로 아시아 양궁 발전 논의에서 한국의 역할과 발언권이 더욱 확대될 것'이라고 했다.

한편, 이번 총회를 끝으로 정의선 대한양궁협회 회장은 아시아양궁연맹 회장직 임기를 마치고 명예회장으로 추대됐다. 그는 2005년부터 5연임하며 20년 동안 직을 수행해왔다. 정 회장은 재임 기간 동안 아시아 양궁의 중장기 발전 전략 수립, 국제 교류 확대, ODA(공적개발원조) 기반 저개발국 지원 프로그램 강화 등을 주도하며 아시아 양궁의 경쟁력과 위상을 비약적으로 끌어올렸다는 평가를 받고 있다. 정 회장은 이번 총회에서 정몽구 명예회장(제3~5대 아시아양궁연맹 회장)에 이어 'WAA 명예회장'으로 공식 추대됐다. 부자가 나란히 명예회장직을 맡은 최초 사례로 기록됐다. 이는 한국 양궁이 구축해온 국제 행정 기반과 리더십의 세대 계승이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

대한양궁협회는 '앞으로도 아시아양궁연맹이 더욱 견고한 국제 행정 체계를 구축하고 영향력을 확대해 나갈 수 있도록 하겠다. 이번에 분과위원으로 선출된 위원들과 함께 대한양궁협회도 지속적으로 노력하겠다'고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이준, 촬영 중 전 여친 근황 듣고 멘붕…“자막 어떻게 나가야 돼?”

2.

"우승과 함께 시집갑니다" 곽민선 아나, ♥송민규 '트로피' 프러포즈에 'YES'

3.

김지혜, 홈쇼핑 대박났다 "♥박준형 수입 10배, 남편도 내 카드 쓴다"(4인용식탁)

4.

'삭발'한 박미선, 유방암 완쾌 아니었다 "체력 아직 안 돌아와, 죽는 줄 알았다"(유퀴즈)

5.

안은진, 다이어트 제대로 성공하더니…매끈 직각 어깨라인 '눈길' [SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..

2.

"토트넘 주장 정말 끔찍하다, 캡틴이 왜 저래?"...손흥민의 무게감 이제 알겠나, 레전드 혹독 비판

3.

"쏘니가 저 칭찬했어요!" 미국에 있어도 '손흥민 존재감 미쳤다'…'토트넘 에이스' 환상 골 넣고, SON 메시지 자랑

4.

'EPL 직행 초신성' 박승수, 잘 살아있습니다! 뉴캐슬 U-21팀 특급조커로 3-2 극장승 기여

5.

"EPL 절대 쉽지 않다" 손흥민 경고...'토트넘 이적' SON 후계자 지독하게 안 풀린다→2시즌 연속 2부 강등권

스포츠 많이본뉴스
1.

초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..

2.

"토트넘 주장 정말 끔찍하다, 캡틴이 왜 저래?"...손흥민의 무게감 이제 알겠나, 레전드 혹독 비판

3.

"쏘니가 저 칭찬했어요!" 미국에 있어도 '손흥민 존재감 미쳤다'…'토트넘 에이스' 환상 골 넣고, SON 메시지 자랑

4.

'EPL 직행 초신성' 박승수, 잘 살아있습니다! 뉴캐슬 U-21팀 특급조커로 3-2 극장승 기여

5.

"EPL 절대 쉽지 않다" 손흥민 경고...'토트넘 이적' SON 후계자 지독하게 안 풀린다→2시즌 연속 2부 강등권

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.