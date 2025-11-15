'PS 진출행 남은 티켓은 단 두 장!' PBA 팀리그 4라운드, 16일…

|
PBA 팀리그 포스트시즌 진출 티켓을 두고 7개 팀의 치열한 혈전이 다시 펼쳐진다.
라운드 우승을 차지한 세 팀은 종합 성적에서 3강을 구축하고 있다. 하나카드(19승8패·승점55)가 종합 1위를 지키고 있는 가운데, 웰컴저축은행과 SK렌터카(이상 18승9패·승점 51)가 나란히 상위권에 위치했다. 세트 득실률에서 1.338을 기록한 웰컴저축은행이 2위, 1.282의 SK렌터카가 3위에 위치해있다.
이어 '신생팀' 하림 드래곤즈(15승12패·승점 41), 하이원리조트(12승15패·승점 40), NH농협카드(13승14패·승점 37)가 상위권을 바짝 쫓고 있다. 하위권 우리금융캐피탈(9승18패·승점 35), 에스와이(12승15패·승점 34), 휴온스(10승17패·승점 31), 크라운해태(9승18패·승점 30)는 4라운드에 반등을 노린다. 라운드 우승이 없는 중·하위권 팀들은 4라운드 우승을 통해 포스트시즌에 진출하겠다는 각오다.
팀리그 4라운드는 16일 오후 12시30분 SK렌터카-우리금융캐피탈의 경기를 시작으로 오후 3시30분에는 휴온스-웰컴저축은행(PBA 스타디움), 하나카드-NH농협카드(PBA 라운지) 경기가 동시에 펼쳐진다. 이어 오후 6시30분 하림-에스와이, 오후 9시30분 하이원리조트-크라운해태 경기가 이어진다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com