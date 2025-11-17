이창호, 스승 조훈현과의 사천 스페셜매치 '승부'서 승리, 통산 1967…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'제자' 이창호 9단이 다시 한번 '스승' 조훈현 9단을 꺾었다.
이창호 9단은 대국 직후 "초반에 모양이 좋지 않아 불리하다고 생각했는데, 운 좋게 승리할 수 있었다"면서 "짧은 기간이었지만 오랜만에 사천을 방문해서 좋은 기운 많이 받은 것 같다. 좋은 대회를 주최한 사천시와 관계자들에게도 감사하다"라고 밝혔다.
이번 대국 결과로 이창호 9단은 통산 1967승(1무 814패)을 달성하며 최다승 1위 기록을 보유한 조훈현 9단(1968승)을 턱밑까지 추격했다. 상대 전적에서도 197승119패로 앞서 나갔다.
|
한편, 대국 전날 미디어데이가 끝난 뒤에는 바둑 전설들을 환영하는 만찬이 열렸다. 조훈현·이창호 9단은 박동식 사천시장과 김규헌 사천시의회 의장에게 바둑판을 선물하며 감사를 표했고, 박동식 사천시장도 지역 특산 답례품으로 화답했다.
사천시가 후원하고 한국기원이 주최·주관한 '2025 사천 방문의 해, SPECIAL MATCH'는 바둑과 관광을 결합한 문화 콘텐츠로 기획됐다. 제한 시간은 각자 30분에 초읽기 40초 5회가 주어졌으며, 본 방송은 22일 오전 11시에 바둑TV를 통해 시청할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com