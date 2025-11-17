"이상화가 꿈, 세계 기록 깬 게 비현실" 12년 만에 같은 장소에서 허…

"이상화가 꿈, 세계 기록 깬 게 비현실" 12년 만에 같은 장소에서 허물어진 36초36…'전설' 향해 존경 토해낸 새 신화 콕

기사입력 2025-11-17 22:36


AP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]은퇴한 '빙속 여제' 이상화의 세계 기록이 무려 12년 만에 허물어졌다.

이상화가 꿈인 네덜란드 출신인 펨케 콕이 새 역사를 열었다. 그는 17일(이하 한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 36초09의 기록으로 결승선을 통과하며 우승했다.

이상화는 꼭 12년 전인 2013년 11월 17일 같은 장소에서 열린 2013~2014 ISU 월드컵 2차 대회에서 36초36으로 세계 기록을 세웠다. 콕이 세월을 돌려세웠다. 0.27초 앞당겼다.

이상화의 여자 500ｍ 36초36 기록은 스피드 스케이팅 올림픽 정식 종목 세계 기록 중 가장 오랜 기간 정상을 지켰다. 빙속 올림픽 종목은 남녀 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ, 5000ｍ, 팀 추월, 매스스타트, 여자 3000ｍ, 남자 1만ｍ 14개로 이중 남녀 매스스타트는 포인트로 순위를 결정한다.

여자 1000ｍ(1분11초61·2019년 3월 미국 브리트니 보), 1500ｍ(1분49초83·2019년 3월 일본 다카기 미호), 3000ｍ(3분52초02·2019년 3월 체코 마르니타 사블리코바), 5000ｍ(6분39초02·2020년 2월 러시아 나탈리야 보로니나), 팀 추월(2분50초76·2020년 2월 일본) 세계 기록은 모두 2019년 이후에 나왔다.

남자부 종목을 포함해도 가장 오래됐다. 남자 올림픽 종목 중 가장 오래된 세계기록은 2017년 12월 테트 얀 블루먼(캐나다)이 세운 남자 5000ｍ 기록(6분1초86)이다.


그만큼 이상화는 대단했다. 콕은 존경의 인터뷰로 기뻐했다. 그는 네덜란드의 'NRC'를 통해 "그동안 이 종목 세계기록 보유자였던 이상화의 레이스를 수백번 돌려봤다. 어떻게 그렇게 빠르게 질주할 수 있는지 많이 생각했다"고 밝혔다. 그리고 "이상화의 기록에 가까워지는 것이 내 꿈이었다. 그 꿈을 이룬 게 비현실적이다"고 감격했다.

이상화는 2013년에만 4차례 세계 기록을 갈아치웠다.1월 36초80의 기록으로 중국 위징이 갖고 있던 기존 기록(36초94)을 깼고, 11월 36초74, 36초57로 자신의 기록을 연거푸 넘어섰다. 이어 36초36의 기록을 세우며 12년 동안 왕좌를 지켰다.

솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌은 빙속 기록의 산실이다. 해발 1425ｍ의 고지대에 자리 잡고 있어 상대적으로 공기 저항이 덜하다. 특유의 건조한 날씨와 완벽한 빙질 관리로 스케이트가 잘 미끄러진다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

