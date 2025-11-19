한국핸드볼연맹, 링티와 H리그 공식 음료 후원 협약

기사입력 2025-11-19 12:41


한국핸드볼연맹, 링티와 H리그 공식 음료 후원 협약
사진제공=한국핸드볼연맹

[스포츠조선 김가을 기자]한국핸드볼연맹이 프리미엄 건강 브랜드 링티와 '신한 SOL뱅크 2025~2026 핸드볼 H리그' 공식 음료 후원 계약을 맺었다.

이번 계약으로 링티는 스포츠음료 리커버리 기어를 이번 시즌 H리그 기간에 선수와 팬들에게 제공한다.

한국핸드볼연맹은 H리그의 안정적 운영과 팬 중심 마케팅 실행을 위해 링티 외에도 프리티스킨, 비비큐 등 다양한 브랜드와 후원 협약을 체결했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



