'셔틀콕 여제'안세영,반박불가 대한민국체육상! 박채순 양궁감독 체육훈장 …

[스포츠조선 전영지 기자]박채순 전 양궁국가대표팀 감독이 '체육발전 유공' 최고 등급 체육훈장 청룡장을, '셔틀콕 여제' 안세영이 대한민국체육상 영예를 안았다.
올해 선수·지도자 부문 수훈자는 총 56명이다. 최고 등급인 체육훈장 청룡장은 대한양궁협회 박채순 감독, 경기도청 최은종 감독(근대5종), 대구중구청 정재헌 감독(양궁), 대한볼링협회 이나영, 강희원, 문경시청 김범준(소프트테니스), 국가대표 역도 선수 및 코치를 역임한 김동현 한체대 조교, 삼일고 전용성 교사(역도)와 도쿄패럴림픽 탁구 금메달리스트 주영대, 탁구 에이스 강외정, 부산장애인론볼연맹 임천규, 전남장애인론볼연맹 윤복자 등 12명이 수훈한다.
체육훈장 맹호장은 경기북부경찰청 김성민(전 유도 국가대표) 경장, 경기도장애인체육회 안성조(볼링) 등 16명, 체육훈장 거상장은 전 대한보디빌딩협회 고(故) 류제형 선수, 서울시청 심선화(골볼) 등 14명, ?체육훈장 백마장은 대한사격연맹 이선민(전 사격 국가대표) 주임 등 7명, 체육훈장 기린장은 한국수자원공사 안효기 지도자(조정), 체육포장은 오만 왕립경찰청 장세욱 감독(태권도) 등 6명이 받는다.
1963년에 제정된 '대한민국체육상'은 국민체육 발전 및 진흥에 공적이 있는 자에게 수여하는 상이다. 대통령 표창 '경기상'은 2024년 파리올림픽에서 28년 만에 여자단식 금메달을 획득한 배드민턴 안세영 , '지도상'은 배드민턴 이용대, 안세영을 발굴한 최용호 감독, '장애인경기상'은 2024년 파리패럴림픽에서 한국 최초로 파라트라이애슬론 종목에 출전한 김황태, '장애인체육상'은 장애인과 비장애인이 함께하는 어울림 체육대회 개최에 기여한 고광만 여주시장애인체육회 부회장, '심판상'은 국내외 다수 대회에서 다이빙 심판으로 활약한 장인성 대한수영연맹 심판위원장이 받는다.
문체부 장관 표창 '지도상'은 대전호수돈여중 박의선 교사, '공로상'은 성복중 박숙자 교장, '장애인경기상'은 청도군장애인연합회 서정국(철인3종, 특별상인 '체육인의 장한 어버이상'은 수영 국가대표 황선우 의 아버지 황경선씨가 수상한다.
최휘영 문체부 장관은 "우리 국민에게 감동과 자긍심을 심어준 체육인들에게 감사드린다"면서 "문체부는 체육인들이 공정하고 안전한 환경에서 운동에만 전념할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다. 밝혔다.
