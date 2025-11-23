로드FC, 트리플 타이틀전 등 2025년 마무리하는 넘버시리즈 초호화 대…

|
로드FC가 2025년 연말 대회의 초호화 대진을 발표했다.
라이트급 타이틀전에서는 토너먼트 우승자 카밀 마고메도프(33·KHK MMA TEAM)가 러시아의 리즈반 리즈바노프(31·MFP)와 1차 방어전을 치른다. 카밀 마고메도프는 로드FC에서 치른 네 경기에서 모두 승리하며 압도적인 챔피언의 모습을 보여주고 있다. 상대인 리즈바 리즈바노프는 단 한 경기만 보여줬지만, 라이트급 강자 한상권에게 일방적인 승리를 거둔 임팩트를 보여주며 타이틀전 기회를 얻었다.
새로 부활하는 페더급 타이틀전에서는 일본의 하라구치 신(27·BRAVE GYM)과 키르기스스탄의 으르스켈디 두이세예프(24·ATAMAN TEAM)가 맞붙는다. 두 파이터는 로드FC에서 각각 두 경기에 출전했는데, 모두 승리하며 실력을 증명했다. 으르스켈디 두이세예프의 승리에는 하라구치 신의 형인 하라구치 아키라가 포함돼 있어 형의 복수를 위한 매치로 관심이 모아지고 있다.
먼저 발표된 대진들도 강력한데 로드FC는 메인 이벤트로 유력한 한일전을 발표했다. 일본 DEEP 챔피언 세키노 타이세이(25·KAMI SUGANG)와 일본 GRACHAN 챔피언 배동현(40·팀 피니쉬)의 대결이다.
당초 세키노 타이세이는 '로드FC 두 체급 챔피언' 김태인(32·로드FC 김태인짐)과의 2차전이 추진되었으나 김태인의 무릎이 완전히 회복되지 않아 배동현과 먼저 대결하게 됐다. 둘은 2023년 맞붙어 타이세이가 승리한 바 있다. 시간이 흘러 올해 타이세이는 일본 DEEP 챔피언, 배동현은 일본 GRACHAN 챔피언이 돼 일본 단체의 챔피언들이 한국에서 맞대결 하게 됐다.
이외에 1부 대진들도 발표돼 현재 총 16개의 대진이 공개된 상태다. 1부에서 입식 헤비급 챔피언 이호재(28·평택 팀 던전)의 입식 격투기 경기를 추진 중이다. 아직 미정인 상대는 정해지는 대로 공개될 예정이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com
◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관 오후 4시 30분
헤비급 세키노 타이세이 VS 배동현
웰터급 타이틀전 윤태영 VS 퀘뮤엘 오토니
라이트급 타이틀전 카밀 마고메도프 VS 리즈반 리즈바노프
페더급 타이틀전 하라구치 신 VS 으르스켈디 두이세예프
플라이급 조준건 VS 정재복
◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관 오후 2시
라이트급 최지운 VS 김민형
페더급 최은석 VS 최 세르게이
헤비급 킥복싱 매치 이호재 VS TBA
-64kg 계약체중 최영찬 VS 알림세이토프 에디
미들급 고경진 VS 이영철
페더급 천승무 VS 이선주
라이트급 오트키르벡 VS 박찬훈
플라이급 조수환 VS 김하준
라이트급 킥복싱 매치 이현석 VS 이윤우