로드FC, 트리플 타이틀전 등 2025년 마무리하는 넘버시리즈 초호화 대…

일본 세키노 타이세이가 한국의 배동현과 한번더 맞대결을 펼친다. 사진제공=로드FC

로드FC가 2025년 연말 대회의 초호화 대진을 발표했다.

로드FC는 오는 12월 7일 서울 장충체육관에서 굽네 ROAD FC 075를 개최한다. 2025년을 마무리하는 대회인 만큼 트리플 타이틀전을 준비하는 등 초호화 대진으로 팬들의 관심을 받고 있다.

3개의 타이틀전은 웰터급, 라이트급, 페더급에서 진행된다. 이번에 신설된 웰터급 타이틀에 윤태영(29·제주 팀더킹)과 퀘뮤엘 오토니(33·KOMODO FIGHT)가 맞붙는다. 윤태영은 1m83의 큰 신장에 2m에 달하는 긴 리치를 자랑하는 파이터. 타격이 뛰어나고 체력도 좋아 웰터급에서 국내 최강자로 불리고 있다. 그래플링을 선호하는 퀘뮤엘 오토니는 UFC 챔피언 알렉스 페레이라에게 리어네이키드 초크로 탭을 받아내 꺾은 적이 있어 팬들이 벌써부터 큰 기대를 모으고 있다.

라이트급 타이틀전에서는 토너먼트 우승자 카밀 마고메도프(33·KHK MMA TEAM)가 러시아의 리즈반 리즈바노프(31·MFP)와 1차 방어전을 치른다. 카밀 마고메도프는 로드FC에서 치른 네 경기에서 모두 승리하며 압도적인 챔피언의 모습을 보여주고 있다. 상대인 리즈바 리즈바노프는 단 한 경기만 보여줬지만, 라이트급 강자 한상권에게 일방적인 승리를 거둔 임팩트를 보여주며 타이틀전 기회를 얻었다.

새로 부활하는 페더급 타이틀전에서는 일본의 하라구치 신(27·BRAVE GYM)과 키르기스스탄의 으르스켈디 두이세예프(24·ATAMAN TEAM)가 맞붙는다. 두 파이터는 로드FC에서 각각 두 경기에 출전했는데, 모두 승리하며 실력을 증명했다. 으르스켈디 두이세예프의 승리에는 하라구치 신의 형인 하라구치 아키라가 포함돼 있어 형의 복수를 위한 매치로 관심이 모아지고 있다.


타이틀전 이외에도 기대를 모으고 있는 대진이 더 있다. 플라이급에서 조준건(19·더 짐 랩)과 정재복(25·킹덤MMA)이 대결해 승자를 가린다. 이들은 나이는 어리지만, 실력은 수준급으로 1차 방어를 해낸 플라이급 챔피언 이정현(23·TEAM AOM)을 노리고 있다. 타격과 그래플링 모두 준수해 국내에서 12전 전승을 거두고 있는 이정현을 견제할 수 있는 파이터들로 꼽히고 있다.

먼저 발표된 대진들도 강력한데 로드FC는 메인 이벤트로 유력한 한일전을 발표했다. 일본 DEEP 챔피언 세키노 타이세이(25·KAMI SUGANG)와 일본 GRACHAN 챔피언 배동현(40·팀 피니쉬)의 대결이다.

당초 세키노 타이세이는 '로드FC 두 체급 챔피언' 김태인(32·로드FC 김태인짐)과의 2차전이 추진되었으나 김태인의 무릎이 완전히 회복되지 않아 배동현과 먼저 대결하게 됐다. 둘은 2023년 맞붙어 타이세이가 승리한 바 있다. 시간이 흘러 올해 타이세이는 일본 DEEP 챔피언, 배동현은 일본 GRACHAN 챔피언이 돼 일본 단체의 챔피언들이 한국에서 맞대결 하게 됐다.


이외에 1부 대진들도 발표돼 현재 총 16개의 대진이 공개된 상태다. 1부에서 입식 헤비급 챔피언 이호재(28·평택 팀 던전)의 입식 격투기 경기를 추진 중이다. 아직 미정인 상대는 정해지는 대로 공개될 예정이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관 오후 4시 30분

헤비급 세키노 타이세이 VS 배동현

웰터급 타이틀전 윤태영 VS 퀘뮤엘 오토니

라이트급 타이틀전 카밀 마고메도프 VS 리즈반 리즈바노프

페더급 타이틀전 하라구치 신 VS 으르스켈디 두이세예프

플라이급 조준건 VS 정재복

◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관 오후 2시

라이트급 최지운 VS 김민형

페더급 최은석 VS 최 세르게이

헤비급 킥복싱 매치 이호재 VS TBA

-64kg 계약체중 최영찬 VS 알림세이토프 에디

미들급 고경진 VS 이영철

페더급 천승무 VS 이선주

라이트급 오트키르벡 VS 박찬훈

플라이급 조수환 VS 김하준

라이트급 킥복싱 매치 이현석 VS 이윤우

