"'도장깨기 선수'안세영 자랑스럽습니다!" 이재명 대통령의 진심 축하 포스팅

최종수정 2025-11-25 09:27

"'도장깨기 선수'안세영 자랑스럽습니다!" 이재명 대통령의 진심 축하 포…
출처=이재명 대통령 SNS

"'도장깨기 선수'안세영 자랑스럽습니다!" 이재명 대통령의 진심 축하 포…
[스포츠조선 전영지 기자]"'도장깨기 선수' 안세영 선수에게 다시 한번 뜨거운 응원을 전합니다."

이재명 대통령이 배드민턴 역사상 최초로 여자단식 시즌 10승의 대기록을 수립한 '셔틀콕 여제' 안세영(삼성생명)에게 따뜻한 축하의 메시지를 전했다.


"'도장깨기 선수'안세영 자랑스럽습니다!" 이재명 대통령의 진심 축하 포…
"'도장깨기 선수'안세영 자랑스럽습니다!" 이재명 대통령의 진심 축하 포…
안세영은 지난 23일(한국시각), 호주 시드니 올림픽파크에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 2025 호주오픈(슈퍼 500) 여자단식 결승에서 인도네시아의 쿠사마 와르다니(세계 7위)를 게임스코어 2대0(21-16, 21-14)으로 꺾고 정상에 올랐다. 올해 14번째 국제대회에서 10번째 금메달을 차지했다. 2023년 자신이 작성했던 총 9회 우승(항저우아시안게임 우승 제외)의 신기록을 2년 만에 스스로 다시 깼다. BWF 투어 사상 여자단식 최초의 기록, 한 시즌 최다 여자단식 우승 기록이다. 안세영은 손가락 10개를 펼쳐보이는 세리머니로 '시즌 첫 10회 우승'의 새 역사를 자축했다.

이 대통령은 중동, 아프리카, 튀르키예 순방 일정 중 짬을 내 안세영의 쾌거를 직접 축하했다. "
세계 최초 배드민턴 여자 단식 한 시즌 10승을 달성한 안세영 선수는 자신이 세운 기존 기록을 뛰어넘으며 새로운 역사를 썼다.

우리나라를 넘어, 세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간"이라는 찬사를 전했다. "
그 누구도 넘볼 수 없는 압도적 경기력과 집중력으로 '적수가 없다'는 찬사를 받으며 세계 최강임을 스스로 증명해 보였다. 참으로 자랑스럽다"고 덧붙였다. "다음달 월드 투어 파이널을 앞두고 있는 만큼, 부상 없이 건강하게 경기를 준비할 수 있길 기원한다"면서 "'도장깨기 선수'라는 수식어가 아깝지 않은 안세영 선수에게 다시 한번 뜨거운 응원을 전한다"고 마무리했다.

아래는 이재명 대통령의 축하 메시지 전문이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



<배드민턴 황제 안세영 선수의 시즌 10승을 축하합니다>

세계 최초 배드민턴 여자 단식 한 시즌 10승을 달성한 안세영 선수는 자신이 세운 기존 기록을 뛰어넘으며 새로운 역사를 썼습니다.


우리나라를 넘어, 세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간입니다.

그 누구도 넘볼 수 없는 압도적 경기력과 집중력으로 '적수가 없다'는 찬사를 받으며 세계 최강임을 스스로 증명해 보였습니다. 참으로 자랑스럽습니다.

그동안 보여준 투지와 열정, 도전과 눈물이 파노라마처럼 스쳐 지나갑니다. 앞으로도 대한민국의 위상을 높이며, 세계 무대에서 더욱 큰 활약을 펼쳐주리라 믿습니다.

무엇보다 다음달 월드 투어 파이널을 앞두고 있는 만큼, 부상 없이 건강하게 경기를 준비할 수 있길 기원합니다.

'도장깨기 선수'라는 수식어가 아깝지 않은 안세영 선수에게 다시 한번 뜨거운 응원을 전합니다.

