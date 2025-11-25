"코번트리X바흐 IOC전현직위원장..."전세계 스포츠리더 클린스포츠 위해 부산 총집결...2~5일 亞최초 WADA총회[오피셜]

기사입력 2025-11-25 14:15


"코번트리X바흐 IOC전현직위원장..."전세계 스포츠리더 클린스포츠 위해…

"코번트리X바흐 IOC전현직위원장..."전세계 스포츠리더 클린스포츠 위해…

[스포츠조선 전영지 기자]커스티 코번트리 국제올림픽위원회 위원장, 토마스 바흐 전 위원장…, 공정하고 깨끗한 스포츠 세상을 위해 전세계 스포츠 리더가 대한민국 부산에 결집한다.

'2025년 제6차 세계도핑방지기구(WADA) 총회'가 내달 2~5일 아시아 최초로 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린다. WADA가 주최하고 부산광역시(이하 부산시), 한국도핑방지위원회(KADA)가 주관하는 이번 총회는 6년 주기로 열리는 스포츠 분야 최대 규모의 국제회의다.

위톨드 반카 WADA 회장, 커스티 코번트리 IOC위원장, 토마스 바흐 전 IOC위원장 등 국제 스포츠 기구, 거물급 인사들이 대거 부산을 찾는 가운데 최휘영 문화체육관광부(이하 문체부) 장관, 유승민 대한체육회장(전 IOC위원)도 총회 현장을 찾는다. 쿠닝 파타마 리스왓트라쿤 세계배드민턴연맹 회장, 네나드 라로비치 세계레슬링연맹 회장, 잉마르 데 보스 국제승마연맹 회장, 다비드 라파티앙 국제사이클연맹 회장, 장 크리스토프 롤랑 국제조정연맹 회장, 페트라 쇠링 국제탁구연맹 회장 등 종목별 연맹 대표, IOC위원 20여 명도 함께한다. 호주, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 우크라이나, 이집트, 에스토니아 등 각국 스포츠 부처 장관과 일본 문부과학성 부대신, 중국 체육총국 부국장, 그리스·아랍에미리트 차관 등 정부 대표도 30여 명에 달한다.

이번 총회에선 전세계 191개국에서 2000여 명이 참가한 가운데 도핑 없는 공정한 스포츠의 미래를 논의한다. 2027년부터 6년간 모든 국제경기단체와 국가반도핑기구가 준수해야 하는 '세계도핑방지규약(WADA Code)'과 그 이행을 위한 '국제표준' 개정안을 확정한다.

2일 열리는 개회식에는 '올림픽 수영 금메달리스트' 짐바브웨 스포츠장관 출신 커스티 코번트리 IOC위원장과 '중국 쇼트트랙 금메달리스트' 양양 WADA 부회장, '해머던지기 금메달리스트' 무로후시 고지 전 일본 스포츠청장, '올림픽 탁구 금메달리스트' 유승민 대한체육회장 등 올림픽 영웅 출신 스포츠 행정가들과 국제스포츠계 주요 인사들이 참석한다. '배구여제' 김연경 부산 총회 홍보대사도 스포츠 공정성에 관한 특별한 메시지를 전하기 위해 개회식 무대에 오른다.


"코번트리X바흐 IOC전현직위원장..."전세계 스포츠리더 클린스포츠 위해…
12월 3~5일 본회의, 분과위원회가 열리고 3일, 박형준 부산시장이 주재하는 환영 만찬, 4일 문체부 김대현 제2차관과 유승민 대한체육회장이 주최하는 국제올림픽위원회 위원 초청 만찬도 이어진다. 5일 폐회식에서는 스포츠 공정성과 선수 보호, 도핑방지 국제협력 강화를 담은 '부산선언'을 발표할 예정이다.

청소년을 위한 도핑 방지 교육 행사도 이어진다. IOC선수위원장이자 핀란드 아이스하키 국가대표 출신 엠마 테르호 등 WADA 선수위원 15명, 김나라 KADA 선수위원장, 김연경, 원윤종, 기보배, 김동현 등 선수위원이 2일 부산체고, 경남여중을 찾아 체육 꿈나무들에게 공정한 경쟁의 가치와 자기 관리 노하우를 전한다. 총회 참석자를 대상으로 해동용궁사와 감천문화마을, 국제시장 등 부산 문화관광 프로그램엔 사전 신청자만 400명에 달해 큰 기대를 모으고 있다. 최휘영 문체부 장관은 "전세계 선수와 정부, 국제스포츠기구 관계자가 한자리에 모여 공정한 스포츠의 새로운 기준을 세우는 중요한 순간에 한국이 중심 역할을 맡게 돼 매우 자랑스럽다"면서 "문체부는 이번 총회를 계기로 각국과 함께 더 투명한 규정, 더 강한 과학, 더 안전한 선수 보호를 구현하겠다"는 의지를 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"저승에서 만나세"…故 이순재의 말, 비보 후 더 아프다

2.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

3.

'170만 유튜버' 말왕, 28살까지 혼전순결…"치명적 결함 알고 단번에 그만뒀다"

4.

[공식] 故이순재 영면 '윗집사람들' 하정우도 추모..오늘(25일) 시사회 취소 대신 묵념 애도

5.

태연, 두 손 모아 故이순재 추모..함께 찍은 흑백사진에 먹먹

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

2.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

3.

[속보]'오타니 셀프 오피셜!' 내년 WBC 출전 공식 발표 "다시 국가대표 돼서 행복하다"

4.

타율 1위 몸값이 무려 27억, 전대미문 50홈런-158타점 타자는 도대체 얼마 줘야하나

5.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

2.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

3.

[속보]'오타니 셀프 오피셜!' 내년 WBC 출전 공식 발표 "다시 국가대표 돼서 행복하다"

4.

타율 1위 몸값이 무려 27억, 전대미문 50홈런-158타점 타자는 도대체 얼마 줘야하나

5.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.