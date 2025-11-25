"코번트리X바흐 IOC전현직위원장..."전세계 스포츠리더 클린스포츠 위해…

|
|
[스포츠조선 전영지 기자]커스티 코번트리 국제올림픽위원회 위원장, 토마스 바흐 전 위원장…, 공정하고 깨끗한 스포츠 세상을 위해 전세계 스포츠 리더가 대한민국 부산에 결집한다.
이번 총회에선 전세계 191개국에서 2000여 명이 참가한 가운데 도핑 없는 공정한 스포츠의 미래를 논의한다. 2027년부터 6년간 모든 국제경기단체와 국가반도핑기구가 준수해야 하는 '세계도핑방지규약(WADA Code)'과 그 이행을 위한 '국제표준' 개정안을 확정한다.
2일 열리는 개회식에는 '올림픽 수영 금메달리스트' 짐바브웨 스포츠장관 출신 커스티 코번트리 IOC위원장과 '중국 쇼트트랙 금메달리스트' 양양 WADA 부회장, '해머던지기 금메달리스트' 무로후시 고지 전 일본 스포츠청장, '올림픽 탁구 금메달리스트' 유승민 대한체육회장 등 올림픽 영웅 출신 스포츠 행정가들과 국제스포츠계 주요 인사들이 참석한다. '배구여제' 김연경 부산 총회 홍보대사도 스포츠 공정성에 관한 특별한 메시지를 전하기 위해 개회식 무대에 오른다.
|
청소년을 위한 도핑 방지 교육 행사도 이어진다. IOC선수위원장이자 핀란드 아이스하키 국가대표 출신 엠마 테르호 등 WADA 선수위원 15명, 김나라 KADA 선수위원장, 김연경, 원윤종, 기보배, 김동현 등 선수위원이 2일 부산체고, 경남여중을 찾아 체육 꿈나무들에게 공정한 경쟁의 가치와 자기 관리 노하우를 전한다. 총회 참석자를 대상으로 해동용궁사와 감천문화마을, 국제시장 등 부산 문화관광 프로그램엔 사전 신청자만 400명에 달해 큰 기대를 모으고 있다. 최휘영 문체부 장관은 "전세계 선수와 정부, 국제스포츠기구 관계자가 한자리에 모여 공정한 스포츠의 새로운 기준을 세우는 중요한 순간에 한국이 중심 역할을 맡게 돼 매우 자랑스럽다"면서 "문체부는 이번 총회를 계기로 각국과 함께 더 투명한 규정, 더 강한 과학, 더 안전한 선수 보호를 구현하겠다"는 의지를 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com