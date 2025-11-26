대한체육회 이사회,청렴윤리팀 신설X대한체육회장 직선제-모바일투표 의결[오…

대한체육회는 26일오후 2시 서울 송파구 올림픽회관 회의실에서 개최한 제9차 대한체육회 이사회에서 부회장 및 이사 선임, 각종 규정 개정 등 총 8건의 안건을 심의·의결했다.
이번 이사회에서는 제42대 집행부 이사 사임 제42대 집행부 부회장 및 이사 선임 전주하계올림픽 유치 추진 관련 전문가 자문경과 2025 국제종합경기대회 대한민국 선수단 파견 결과 대한민국체육인재개발원 개원 대한체육회장 등 선거제도개선(안) 등 6건의 보고사항도 함께 접수했다.
특히 이번 이사회에선 청렴·반부패·윤리·인권경영 기능을 총괄하는 '청렴윤리팀' 신설을 담은 '직제규정' 개정(안)을 의결했다. 이는 체육계 청렴문화 확산과 조직 내 통합적 반부패 대응체계 구축을 위한 핵심 조치로, 향후 전 구성원이 체감할 수 있는 내부통제 기반 강화에 중점을 둘 예정이다. 또 회원종목단체 대회 운영시 안전관리 조치를 의무화하고, 비위 등 사회적 물의를 일으킨 회원종목단체 사무처 전반에 대한 대한체육회의 지도·감독 권한을 신설하는 내용이 담긴 '회원종목단체 규정' 개정(안)도 의결했다.
체육단체장 선거의 공정성과 대표성을 높이기 위한 대한체육회장 등 선거제도 개선안도 의결했다. 주요 내용에는 직선제 도입 모바일·온라인 투표 도입 후보자 자격요건 강화 등이 담겼다. 이는 체육단체 선거의 투명성과 신뢰성을 높여야 한다는 사회적 요구와 문제의식을 반영한 조치로 최근 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관이 '체육단체 정치적 중립성과 혁신방안'을 보고하며 직선제·온라인 투표 도입의 필요성을 이재명 대통령에게 보고한 바 있다. 이번 이사회 의결은 국무회의 방향에 부응한 후속조치로, 향후 제도 정착을 위한 단계적 이행과 현장 의견수렴이 진행될 예정이다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com