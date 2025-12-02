종아리 부상 털고 복귀한 조재호, PBA 128강서 이희진 꺾고 64강행

조재호. 사진제공=PBA

NH농협카드의 에이스 조재호가 종아리 부상을 극복하고, 강자의 위용을 다시 갖춘 채 돌아왔다.

조재호는 1일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 128강서 이희진을 상대로 승부치기 끝에 승리를 거두며 성공적인 복귀를 알렸다.

조재호는 지난 11월 종아리 부상을 당해 팀리그 4라운드에 출전하지 못했다. 약 한 달간 치료와 재활에 매달린 조재호는 이날 오랜만에 경기에 출전한 탓인지 감각을 찾는 데 애를 먹었다. 그 사이 이희진이 두 세트를 먼저 따내며 조재호는 세트스코어 1-2로 끌려갔다.

그러나 패배의 위기에 직면하자 조재호의 '승부사 본능'이 되살아났다. 조재호는 4세트 4-8로 뒤지던 8이닝 째 하이런 6점을 뽑으며 10-8로 역전을 만들었다. 이어 10이닝째 2점, 12이닝째 3점을 뽑으며 15-9(12이닝)로 4세트를 따내고 승부치기에 돌입했다.

승부치기에서도 역전 드라마가 펼쳐졌다. 선공에 나선 이희진이 먼저 3점을 따냈다. 그러나 게임포인트를 얻는 데 실패하고 조재호에게 공격권을 넘겼다. 조재호는 이 빈틈을 놓치지 않았다. 정확한 뱅크샷 2방을 날리며 4-3으로 승부치기를 끝냈다.


강동궁. 사진제공=PBA
아마추어 시절 조재호와 절친이자 라이벌이었던 '헐크' 강동궁(SK렌터카)은 정찬국을 상대로 세트스코어 3대1(15-11, 15-4, 1-15, 15-7)로 승리했다.

팀리그 4라운드 MVP 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)는 와일드카드로 출전한 이정호를 상대로 세트스코어 3대0 완승을 거뒀다. 김준태(하림)도 최정하를 상대로 매 세트 장타를 때려내며 세트스코어 3대0으로 이기며 다음 라운드에 진출했다.

이강욱을 세트스코어 3대0으로 완파한 이상대는 애버리지 2.647을 기록하며 이날 출전한 선수 중 가장 높은 애버리지를 기록했다. 조건휘(SK렌터카) 부라크 하샤시(튀르키예·하이원리조트) 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카) 신정주(하나카드) 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드) 하비에르 팔라손(스페인·휴온스) 강민구(우리금융캐피탈) 이충복(하이원리조트) 등 PBA 강호들도 64강 진출 명단에 이름을 올렸다.


스롱 피아비. 사진제공=PBA

한편, 이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)가 장혜리를 세트스코어 3대1로 잡았다. 한지은(에스와이)은 팀동료 응우옌호앙옌니(베트남)을 세트스코어 3대1로 돌려세우고 16강에 올랐다.

김민아(NH농협카드)와 김세연(휴온스)은 승부치기 끝에 이지연2와 강유진을 돌려세웠으며, 7차투어(하이원리조트 챔피언십) 준우승자 이우경(에스와이)은 정보윤(하림)을 3대1로 제압했다. 김보미(NH농협카드) 임경진(하이원리조트) 최연주도 16강 진출에 성공했다.

대회 4일차인 2일에는 PBA 128강-LPBA 32강 2일차 일정이 이어진다. PBA 128강은 오후 1시부터 다섯 턴으로 나눠 진행되며, 오후 3시30분과 저녁 8시30분에는 LPBA 32강 대진이 함께 진행된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.