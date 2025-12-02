아디다스 테렉스, 차세대 초장거리 트레일 러닝화 ‘아그라빅 스피드 울트라 2’ 출시

기사입력 2025-12-02 10:47


아디다스 테렉스, 차세대 초장거리 트레일 러닝화 ‘아그라빅 스피드 울트라…
아디다스 테렉스가 차세대 초장거리 트레일 러닝화 '아그라빅 스피드 울트라 2'를 출시했다. 사진제공=아디다스코리아

글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스의 아웃도어 라인 '아디다스 테렉스(TERREX)'가 초장거리 트레일 러닝화의 차세대 모델 '아그라빅 스피드 울트라 2'를 출시한다.

'아그라빅 스피드 울트라 2'는 아디다스의 가장 혁신적인 트레일 러닝화인 '아그라빅 스피드 울트라'의 업그레이드 모델로 한층 강화된 편안함과 추진력을 제공한다. 올여름 프랑스 샤모니에서 첫 공개된 후 세계 정상급 트레일 러너들과 함께 광범위한 테스트를 진행하여, 피드백을 제품 개발에 반영해 완성도를 높였다. 전작이 국제 대회에서 상위권 기록을 이끌어낸 만큼, '아그라빅 스피드 울트라 2'에 대한 기대감도 더욱 높아지고 있다.

'아그라빅 스피드 울트라 2'는 전작보다 강화된 폼이 적용된 라이트스트라이크 프로 미드솔을 통해 향상된 쿠셔닝과 부드러운 착화감을 제공한다. 여기에 곡선형 로커 디자인과 추진력을 높이는 에너지 로드 기술을 더해 장거리 러닝에서도 안정적이고 효율적으로 달릴 수 있도록 돕는다.

아웃솔은 접지력 강화를 위해 업그레이드된 컨티넨탈 러버™를 적용했으며, 깊이도 3㎜와 4㎜로 증가하여 다양한 지면에서도 안정적인 접지력을 제공한다. 또한, 어퍼를 전체적으로 재설계해 발을 보다 안정적으로 감싸며, 장시간 착용에도 편안함을 유지하도록 개선했다.

이번 SS26 시즌에는 '아그라빅 스피드 울트라 2'와 함께 트레일 러너의 세분화된 니즈에 대응하는 다양한 제품군도 공개된다. 아그라빅 TT, 아그라빅 스피드 2, 아그라빅 4 등 퍼포먼스 특성별로 구성된 '아그라빅' 라인업을 동시에 선보일 예정이다.

아디다스 테렉스 담당자는 이번 '아그라빅 스피드 울트라 2'의 출시를 맞아 "트레일 러닝은 누군가에게는 초장거리 레이스에서 빠르게 달리는 도전일 수 있고, 또 누군가에게는 일상적인 트레일 코스에서 점차 속도를 높이는 경험일 수 있다"며 "'아그라빅 스피드 울트라 2'는 트레일 러너들의 다양한 니즈를 만족시키기 위한 제품으로 더 빠르고 효율적인 레이스를 도와줄 것"이라고 설명하며 제품 성능에 대한 기대감을 전했다.

'아그라빅 스피드 울트라 2'는 2일부터 아디다스 공식 온라인 스토어 및 주요 매장에서 우선 판매될 예정이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

5.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.