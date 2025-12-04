"에이스 장우진 3점 활약"韓,'난적'홍콩에 8대5승! 신유빈 무릎 피로…

"에이스 장우진 3점 활약"韓,'난적'홍콩에 8대5승! 신유빈 무릎 피로누적 결장,한일전 '톱2' 승부처[ITTF 청두 혼성팀 월드컵]

최종수정 2025-12-04 23:16

사진제공=대한탁구협회

장우진 사진제공=대한탁구협회

[스포츠조선 전영지 기자]한국 탁구대표팀이 2025년 국제탁구연맹(ITTF) 혼성 팀 월드컵 2스테이지 둘째날 1승1패를 기록했다.

오상은, 석은미 남녀대표팀 감독이 한국은 4일(한국시각) 중국 청두 쓰촨체육관에서 열린 2스테이지에서 최강 중국에 한 게임도 따내지 못하고 0대8로 완패했지만 오후 이어진 난적 홍콩과의 맞대결에선 에이스 장우진이 3게임을 잡아내는 활약 속에 8대5로 승리하며 분위기 반전에 성공했다.


박강현-이나영조 사진제공=대한탁구협회

이은혜 사진제공=대한탁구협회
홍콩전 1매치 혼합복식에서 박강현(미래에셋증권)-김나영(포스코인터내셔널) 조가 '강호' 웡춘팅-두호이켐 조에 1-2로 패했지만 값진 1게임을 잡아냈고, 프로탁구 여자단식 챔피언 이은혜(대한항공)가 홍콩 에이스 주청주를 2-1로 꺾은 후 '대한민국 남자탁구의 자존심' 장우진(세아)이 찬 발드윈을 3-0으로 돌려세우며 기세를 올렸다. 게임스코어 6-3으로 앞섰다.


최효주-김나영조. 사진제공=대한탁구협회
4매치 남자복식에서 필승조 박강현-오준성(한국거래소)이 웡춘팅-찬 발드윈 조에 1-2로 밀렸며 7-5, 추격을 허용했지만 마지막 5매치 여자복식 최효주(한국마사회)-김나영조가 주청주-두호이켐조를 상대로 첫 게임 11-2로 가볍게 잡아내며 8포인트를 선점하며 승리를 매조지 했다. 한국은 이날 1승1패를 포함해 3승1패, 승점 7점, 게임 득실 +1로 2위권을 고수하며 4강 8부 능선에 올랐다.

중국은 1스테이지 포함 총 6경기를 통틀어 단 3게임만을 내주는 압도적 위력을 보여주고 있다. 2스테이지에서만 4전승, 승점 8점에 게임 득실이 무려 +29다.

한국은 '톱랭커' 신유빈(대한항공)이 무릎 피로누적으로 1스테이지 2라운드 이후 출전하지 못하는 악재를 만났다. 프로리그 챔피언인 '귀화 에이스' 이은혜가 여자단식에서 알토란 같은 활약을 이어가고 있지만 국가대항전에서 '믿고 쓰는 에이스' 신유빈의 공백은 클 수밖에 없다. 팀플레이어 신유빈은 치료와 재활에 전념하고 있지만 연일 이어지는 경기 스케줄 속에 복귀 일정을 예상하기 어려운 상황이다.

한국은 2스테이지에서 크로아티아, 일본, 독일과의 일전을 앞두고 있다. 특히 2연속 준우승한 한국으로선 일본전이 2위 다툼의 분수령이 될 것으로 보인다. 2스테이지 5라운드 한일전은 한국시각 5일 오후 6시에 열린다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com


한국 0대 8 중국

-1매치(혼합복식) | 박강현-김나영 0(5-11, 12-14, 8-11)3 린시동-콰이만

-2매치(여자단식) | 이은혜 0(7-11, 7-11, 8-11)3 왕만위

-3매치(남자단식) | 안재현 0(9-11, 4-11)2 왕추친

한국 8대5 홍콩

-1매치(혼합복식) | 박강현-김나영 1(11-6, 7-11, 10-12)2 웡춘팅-두호이켐

-2매치(여자단식) | 이은혜 2(11-6, 11-8, 9-11)1 주청주

-3매치(남자단식) | 장우진 3(11-9, 11-6, 11-9)0 찬 발드윈

-4매치(남자복식) | 박강현-오준성 1(5-11, 11-5, 9-11)2 웡춘팅-찬 발드윈

-5매치(여자복식) | 최효주-김나영 1(11-2)0 주청주-두호이켐

